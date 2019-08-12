С началом недели в Петербург придет пасмурная погода, дожди и грозы

С началом недели в Петербург придет пасмурная погода с дождями и грозами. При этом в городе обоснуется каноничное «лето по-петербургски» — термометра не опустится ниже 20 градусов тепла.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 12 августа в Петербург придет облачная погода — возможны кратковременные дожди и грозы. Днем воздух прогреется до 23 градусов, порывы юно-восточного ветра будут достигать 10 метров в секунду.

Самым холодным днем недели будет четверг, 15 августа — температура воздуха в этот день составит 20 градусов. В воскресенье, 18 августа, столбик термометра поднимется до отметки в 25 градусов выше нуля. Дожди обещают практически во все дни недели — выйти из дома без зонта можно будет разве что в пятницу, 16 августа — обещают малооблачную, безветренную погоду без осадков.

Напомним, ранее синоптики Гидрометцентра России пообещали холодный август в Петербурге и на Северо-Западе — температура в первой декаде августа ожидается на 5-8 градусов ниже нормы (редкость!). Вечером 8 августа город снова затопило — тогда о дождях не предупреждал даже прогноз погоды. А в последний день июля Петербург установил новый температурный антирекорд — так холодно в городе не было с 1894 года.