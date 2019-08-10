Власти планируют запретить иностранцам работать таксистами

Комитет Госдумы по транспорту и строительству рассматривает новую версию законопроекта о деятельности такси. Так, иностранцы, не имеющие российских прав, бывшие осужденные за особо тяжкие преступления и лица, лишившиеся прав в течение года, больше не смогут работать таксистами. Кроме этого, предложено урегулировать рыночные тарифы по методике Минтранса, проводить аттестацию водителей на знание города и следить за режимом труда и отдыха с помощью тахографов.



