Власти планируют запретить иностранцам работать таксистами
Комитет Госдумы по транспорту и строительству рассматривает новую версию законопроекта о деятельности такси. Так, иностранцы, не имеющие российских прав, бывшие осужденные за особо тяжкие преступления и лица, лишившиеся прав в течение года, больше не смогут работать таксистами. Кроме этого, предложено урегулировать рыночные тарифы по методике Минтранса, проводить аттестацию водителей на знание города и следить за режимом труда и отдыха с помощью тахографов.
Обновленный документ планируют доработать осенью. Однако многие эксперты уже раскритиковали его. Например, депутат ЛДПР Александр Старовойтов считает, что ужесточение требований к водителям подтолкнет их к уходу в нелегальный сектор, пишет «Коммерсант». Андрей Кудинов, председатель профсоюза водителей такси «Возрождение», отмечает, что стоимость тахографов начинается от 25 тысяч рублей. По его мнению, водители не смогут позволить себе такие дорогостоящие устройства.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.