Теодор Курентзис приглашен в качестве арендатора Дома радио на Итальянской

Дирижеру Теодору Курентзису предложили стать арендатором Дома радио. Об этом заявляет пресс-служба «Пятого канала», которому принадлежит это здание вот уже как 21 год.

«Действительно, в наш город переезжает один из лучших музыкантов планеты — Теодор Курентзис. Он приглашен нами в качестве арендатора. Это станет безусловным событием для культурной жизни города, да и всей страны в целом», — отмечается в сообщении. Собственник здания на Итальянском надеется, что сотрудничество с Курентзисом и его оркестром «наполнит стены Дома радио новыми смыслами и укрепит позиции Санкт-Петербурга как культурной столицы России».

Недавно депутат Закса Борис Вишневский заявил, что оркестр займет один этаж здания, а остальные помещения отдадут под рестораны и отель. С этим решением не согласился депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский. Он обратился к Александру Беглову с просьбой «сохранить историческое назначение», назвав расселение Дома радио и передачу здания под новые нужды «вопиющим неуважением к исторической памяти». Однако в пресс-службе «Пятого канала» уточнили, что «студии Радио «Петербург», пленочный и нотный архивы, все, связанное с Ольгой Берггольц и Блокадным Радио, остаются на своих местах, а условия хранения существенно улучшаются.»

Сейчас в здании проводится плановый ремонт с учетом архитектурных норм, принятых для реконструкции исторических зданий. За ходом работ наблюдает КГИОП, сообщает «Пятый канал».





О том, что Теодор Курентзис покинет пост художественного руководителя Пермского театра оперы и балета, стало известно 21 июня. Источники «Собака.ru» ранее также сообщали о намерении дирижера уйти с должности. Он сосредоточится на дальнейшем развитии оркестра musicAeterna и продолжит занимать должность худрука Международного Дягилевского фестиваля.

Позже дирижер опубликовал открытое письмо к труппе театра. Источники, близкие к Курентзису, рассказали «Собака.ru» о том, что в настоящий момент дирижер отказывается от каких-либо комментариев по поводу переезда в Петербург. Однако источники других изданий говорят, что оркестр и хор musicAeterna, организованный Курентзисом, может начать свою работу в Доме радио на Итальянской улице, 27.

Кроме того, в конце июля стало известно о закрытии первого стритвир-магазина Петербурга «Юность». Как объяснили «Собака.ru» представители проекта, причиной закрытия стала смена владельца Дома радио, в котором магазин располагается с начала 2000-х годов.