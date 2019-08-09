Петербуржец спас краснокнижного серого гуся, тонущего в водах реки Фонтанки

Сегодня днем, 9 августа, петербуржец спас краснокнижного серого гуся — водоплавающая птица тонула в водах реки Фонтанки. Как предполагают зоологи, пернатая оказалась вдалеке от места гнездования не случайно — таким образом птица спасалась от хищных лис, енотовидных собак и ястребов-тетеревятников.

Краснокнижный гусь тонут в районе набережной реки Фонтанки, 99. По словам спасателя, из воды торчала только шея — не имеющая возможности взлететь вовремя линьки птица имела замученный вид, поэтому петербуржец немедля принял решение спасать пернатую.

Гуся затянули на ступеньки набережной за хвост, однако обратно в воду его заставила «слинять» пробегавшая мимо собака. «Вытащил снова. Второй раз он уже сам ко мне плыл», — рассказывает спасатель «Фонтанке». Первую помощь птице готовы оказать в Комитете по природопользованию.

Зоолог Павел Глазков отмечает, что выпускать краснокнижного гуся нужно поближе к Финскому заливу — именно там проходит ареал гнездования вида. Кроме того, пернатый оказался «преданным семьянином» — особь уже взрослая и, вероятнее всего, имеет потомство.

Напомним, в ноябре 2018 года в поселке Донцо Ленобласти прошла операция по спасению лебедя, вмерзшего в лед. Замерзающая птица долгое время находилась на одном месте, била крыльями по льду и шевелила хвостом. В начале января 2019-го в Ленобласти заметили (впервые с 1974 года!) птицу вида водяной пастушок, которая занесена в красную книгу. В мае петербургском пруду заметили утку-мандаринку — она также является краснокнижной и считается самой красивой в виде. А несколькими днями позже петербуржец спас дикую сову, потерявшую сознание в центре города из-за шока.