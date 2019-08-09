В честь Дня строителя, своего профессионального праздника, создатели Лахта Центра выпустили комикс о «Фантастической пятерке» — оммаж известному комиксу от Стэна Ли. В главной роли, что отличает работу от оригинала, выступил кот Фокс, который в обычной жизни присматривает за стройкой, работает наравне со всеми в офисе инженеров и даже ведет свой Instagram .

По сюжету комикса «Фантастическая пятерка. Команда супергероев», среди облаков, охраняя добро и порядок, команда управляет погодой в постоянно пасмурном Петербурге. Они летаю со сверхзвуковой скоростью и заряжаются энергией от круглой радуги — и, по словам создателей сюжета, это даже не сверхспособности, а «те чудеса, которые происходят каждый день в Лахта центре».

Проектировщики, сотрудники и строители Лахта Центра находятся в постоянном коннекте с жителями Петербурга. Ранее они показали, как монтажники меняют лампочки на высоте 462 метров — для того, чтобы осуществить работы, альпинисты преодолевают расстояние до шпиля по пожарной лестнице. К 316-летию со дня основания Санкт-Петербурга Лахта Центр подготовил необычный подарок — 60 таймлапсов, собранных в единую масштабную видеопанораму города (с лучшими видами!). Посмотрите новогоднее видео, в котором Лахта Центр превратился в самую высокую елку 2019 года, а еще на то, как выглядит лестница внутри башни.

Пока обзорная площадка не работает, онлайн-трансляции из нее уже ведутся — камера установлена на месте будущей обзорной площадки на 87 этаже, на которую смогут подняться посетители высотного здания. С помощью таймлапса также показали три года строительства Лахта Центра. Ранее на шпиле здания установили метеостанцию для наблюдения за погодой и даже показали, как над городом собираются грозовые тучи. Кроме того, Лахта Центр показал проект «Северной площади» перед зданием — с лестницей-амфитеатром и площадкой для заливки катка. Ну а про кота Фокса вы уже знаете: он присматривает за стройкой, работает наравне со всеми в офисе инженеров и даже ведет свой Instagram.