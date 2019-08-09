Дом Радио на Итальянской улице расселяют. Его планируют передать оркестру Теодора Курентзиса, ресторанам и отелю

Дом радио на Итальянской улице расселяют. Его могут передать оркестру Теодора Курентзиса, который, согласно информации источников, планирует переезд в Петербург. Однако MusicAeterna займет только один этаж — все остальные помещения отдадут под рестораны и отель.

Дом радио на Итальянской улице. Фото: Википедия