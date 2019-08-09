Дом Радио на Итальянской улице расселяют. Его планируют передать оркестру Теодора Курентзиса, ресторанам и отелю
Дом радио на Итальянской улице расселяют. Его могут передать оркестру Теодора Курентзиса, который, согласно информации источников, планирует переезд в Петербург. Однако MusicAeterna займет только один этаж — все остальные помещения отдадут под рестораны и отель.
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Дом радио на Итальянской улице. Фото: Википедия
С решением не соглашается депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский. Он направил обращение к врио губернатора Александру Беглову с просьбой «сохранить историческое назначение» Дома радио, отметив значимость здания для жителей города. Во время Блокады Ленинграда там не только велась трансляция, но и проходили выступления Ольги Бергольц, Николая Тихонова и Дмитрия Шостаковича.
«Попытка расселить Дом радио, с которым связана, в том числе, оборона Ленинграда во время блокады, как мне представляется — вопиющее неуважение к исторической памяти. Прошу вас немедленно вмешаться и сохранить историческое значение Дома Радио. Для оркестра в нашем городе можно найти и другое место, а недостатка ресторанов и отелей в центре Петербурга не наблюдается», — говорится в обращении.
О том, что Теодор Курентзис покинет пост художественного руководителя Пермского театра оперы и балета, стало известно 21 июня. Источники «Собака.ru» ранее также сообщали о намерении дирижера уйти с должности. Он сосредоточится на дальнейшем развитии оркестра musicAeterna и продолжит занимать должность худрука Международного Дягилевского фестиваля.
Позже дирижер опубликовал открытое письмо к труппе театра. Источники, близкие к Курентзису, рассказали «Собака.ru» о том, что в настоящий момент дирижер отказывается от каких-либо комментариев по поводу переезда в Петербург. Однако источники других изданий говорят, что оркестр и хор musicAeterna, организованный Курентзисом, может начать свою работу в Доме радио на Итальянской улице, 27.
Кроме того, в конце июля стало известно о закрытии первого стритвир-магазина Петербурга «Юность». Как объяснили «Собака.ru» представители проекта, причиной закрытия стала смена владельца Дома радио, в котором магазин располагается с начала 2000-х годов.
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