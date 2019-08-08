В саду имени 30-летия Октября в Невском районе восстановили фонтан 1940-х годов

В саду имени 30-летия Октября в Невском районе Петербурга появился новый фонтан. Комплекс был возведен на месте старого, который появился благодаря инициативе петербуржцев еще в 1940-х годах, однако пришел в запущение.

Работы по восстановлению фонтана начались 29 мая — была демонтирована старая чаша и установлена новая из более прочных материалов, продолжены камеры водоподготовки и координации движения водных потоков, налажено электроснабжение. Обновленный фонтан оборудован энергосберегающей подсветкой и дополнительными насадками для формирования водной картины.

Фонтан в саду имени 30-летия Октября на Слободской улице, 4 стал одним из первых объектов, реализуемых в рамках программы «Фонтан для горожан» — петербуржцы сами выбирали, какой комплекс подвергнуть реставрации. Так, ранее был восстановлен фонтан в Любашинском саду и комплекс «Мальчик и гуси» на проспекте Королева.

Напомним, к 2021 году в Петербурге планируют отремонтировать 50 фонтанов. В Смольном могут провести очередной тур голосования, в котором горожане сами выберут объекты, нуждающиеся в восстановлении в первую очередь. Кроме того, жители Кировского района за свой счет восстановят нерабочий фонтан на проспекте Стачек. А еще петербуржцы опасаются за судьбу фонтанного комплекса в Петергофе. По их мнению, система водоводов, построенная еще на рубеже 18 и 19 веков, может исчезнуть с появлением жилых кварталов, постройка которых планируется рядом с Бабигонским шоссе.