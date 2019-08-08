На Аляске нашли бутылку с посланием жителя СССР — привет из 1969 года!

На Аляске нашли запечатанную бутылку с посланием. Внутри оказалось письмо на русском языке, датированное 20 июня 1969 года. Его автор, пожелавший остаться неизвестным, передает сердечный привет сослуживцам плавбазы «Сулак», а также желает нашедшему послание долгих лет жизни и просит сообщить о находе во Владивосток.

Послание нашел житель Аляски Тайлер Иванофф. О находке он сообщил в своем Facebook, где попросил помочь с переводом. «Сердечный привет от русского флота Дальневосточного пароходства. Флот В.Р.Х.Ф. («Востокрыбхолодфлот» — прим. ред.) из плавбазы «Сулак». Приветствую вас. Кто найдет эту бутылку, просим сообщить по адресу: город Владивосток-43, В.Р.Х.Ф., всему экипажу. Желаем вам хорошего здоровья, долгих лет жизни и счастливого плавания. 20 июня 1969 года», — говорится в тексте послания.

Плавбаза «Сулак» была построена в японском городе-порте Иокогама к югу от Токио в 1966 году. В 1992 году база была списана и утилизирована. Предприятие «Востокрыбхолодфлот» было основано 1932 году и специализировалось на морских перевозках. Первое судно флота было построено в Дании и прибыло на службу в августе 1933 года. В 1943 году предприятие передали в подчинение Министерства рыбной промышленности СССР. К 1997 году из 112 судов осталось только 47.