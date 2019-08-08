«Достаточно плана поездки»: МИД Финляндии объяснило новые правила въезда в страну для россиян

Министерство иностранных дел Финляндии объяснило новые правила въезда в страну для россиян. Сотрудники ведомства заверили, что «сверхъестественных» требований после вступления в силу изменений требовать от соседей не будут — в большинстве случаев «достаточно плана поездки».

План поездки, если россияне собираются отправиться в поездку на машине за покупками, можно написать даже от руки, однако иметь документарное подтверждение наличия денежных средств все-таки желательно. При этом необходимая сумма в настоящий момент точно не определена — «все зависит от обстоятельств поездки, ее длительности, цели, приглашающей стороны и наличия недвижимости».

«Во-первых, если вы едете на машине за покупками, то достаточно плана поездки. Он может быть написан от руки: еду на машине в Лаппеенранту, вернусь вечером Во-вторых, подтверждение наличия финансовых средств. Желательно иметь бумажный документ, подтверждающий наличие. Это может быть распечатка из интернет-банка. Печатей не надо», — рассказал директор департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен.

Отмечается, что МИД намерен обсудить с визовым центром возможность не предоставлять справку при оформлении визы, а просто показать сумму денежных средств на счете из личного кабинета на экране смартфона. В свою очередь для несовершеннолетний гарантами наличия денежных средств на поездку выступят родители, у студентов чаще всего есть принимающая сторона, а пенсионеры могут предоставить справку об имуществе, получаемой пенсии или приглашение от родственников в Финляндии.

Напомним, 1 августа власти Финляндии заявили об ужесточении визовых требований въезда в страну для россиян. Перед этим, за первые три недели июля, Генеральное консульство Финляндии приняло почти 52 тысячи заявлений — за аналогичный период в 2018 году было подано 37 тысяч. Из-за выросшего спроса на финские визы в Петербурге срок оформления шенгена растянулся до трех недель. Ужесточение визовых требований вызвало ажиотаж большего масштаба. Уже на следующий день после заявления властей, 2 августа, в визовом центре на Марата в очереди стояли «почти 200 человек» — и продолжали даже после окончания времени работы центра. Сейчас финскую визу в упрощенном порядке можно получить до конца августа.