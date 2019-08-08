Лахта Центр показал проект «Северной площади» перед зданием — с лестницей-амфитеатром и площадкой для заливки катка

Лахта Центр показал проект «Северной площади» — такое неофициальное название получила территория возле северного блока самого высокого здания в Европе. Многофункциональность общественного пространства позволит проводить там множество мероприятий. Так, лестница-амфитеатр станет не только способом входа в здание, но и местом, где можно посидеть с друзьями (как в нью-йоркском Метрополитен-музее!), а центральная площадка послужит местом залива для катка.

«Северная площадь» защищена от ветра с залива самим зданием Лахта Центра, а в вечернее время будет освещаться солнцем. По словам проектировщиков, «придумать что-то с вау-эффектом» оказалось непросто. В конечном варианте общественное пространство представляет собой центральную парадную лестницу со стеклянными криволинейными «крыльями» по бокам, мощеное гранитными плитами и оборудованное скамейками.

«На территории комплекса обязательно нужно предусмотреть какое-то общественное пространство, где можно проводить различные мероприятия. Елку новогоднюю поставить, арт-объекты на улице установить — и вплоть до заливки катка зимой. И эта общественная площадь предусмотрена возле северного блока. «Северная площадь», несмотря на холодную географическую ориентацию, будет эмоционально теплым местом. А лестница со стеклянными «крыльями» сделает его еще и очень узнаваемым», — рассказала начальник Управления по проектированию Лахта Центра Юлия Гуляк.