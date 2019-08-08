Лахта Центр показал проект «Северной площади» перед зданием — с лестницей-амфитеатром и площадкой для заливки катка
Лахта Центр показал проект «Северной площади» — такое неофициальное название получила территория возле северного блока самого высокого здания в Европе. Многофункциональность общественного пространства позволит проводить там множество мероприятий. Так, лестница-амфитеатр станет не только способом входа в здание, но и местом, где можно посидеть с друзьями (как в нью-йоркском Метрополитен-музее!), а центральная площадка послужит местом залива для катка.
«Северная площадь» защищена от ветра с залива самим зданием Лахта Центра, а в вечернее время будет освещаться солнцем. По словам проектировщиков, «придумать что-то с вау-эффектом» оказалось непросто. В конечном варианте общественное пространство представляет собой центральную парадную лестницу со стеклянными криволинейными «крыльями» по бокам, мощеное гранитными плитами и оборудованное скамейками.
«На территории комплекса обязательно нужно предусмотреть какое-то общественное пространство, где можно проводить различные мероприятия. Елку новогоднюю поставить, арт-объекты на улице установить — и вплоть до заливки катка зимой. И эта общественная площадь предусмотрена возле северного блока. «Северная площадь», несмотря на холодную географическую ориентацию, будет эмоционально теплым местом. А лестница со стеклянными «крыльями» сделает его еще и очень узнаваемым», — рассказала начальник Управления по проектированию Лахта Центра Юлия Гуляк.
Проектировщики, сотрудники и строители Лахта Центра находятся в постоянном коннекте с жителями Петербурга. Ранее они показали, как монтажники меняют лампочки на высоте 462 метров — для того, чтобы осуществить работы, альпинисты преодолевают расстояние до шпиля по пожарной лестнице. К 316-летию со дня основания Санкт-Петербурга Лахта Центр подготовил необычный подарок — 60 таймлапсов, собранных в единую масштабную видеопанораму города (с лучшими видами!). Посмотрите новогоднее видео, в котором Лахта Центр превратился в самую высокую елку 2019 года, а еще на то, как выглядит лестница внутри башни.
Пока обзорная площадка не работает, онлайн-трансляции из нее уже ведутся — камера установлена на месте будущей обзорной площадки на 87 этаже, на которую смогут подняться посетители высотного здания. С помощью таймлапса также показали три года строительства Лахта Центра. Кроме того, на шпиле Лахта Центра установили метеостанцию для наблюдения за погодой и даже показали, как над городом собираются грозовые тучи. А еще в стройгородке комплекса живет кот Фокс, который присматривает за стройкой, работает наравне со всеми в офисе инженеров и даже ведет свой Instagram.
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