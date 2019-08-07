В Петербурге стартует программа юбилейных мероприятий в честь 125-летия со дня рождения Михаила Зощенко. Уже 10 августа в Государственном литературном музее «XX век» откроется выставка «Прелести культуры», а 15 августа театр «Балтийский дом» откроет сезон премьерой спектакля «Зощенко…Зощенко…Зощенко…Зощенко…» по мотивам рассказов писателя.

Программа мероприятий в честь 125-летия со дня рождения Михаила Зощенко включает в себя выставки, спектакли, конференции и различные флешмобы. Так, одним из событий станет флешмоб «Зощенко вслух», в рамках которого 10 августа во дворе Государственного литературного музея «XX век» каждый желающий сможет прочесть произведения писателя.

10 августа Центральная библиотека имени Зощенко в Сестрорецке проведет «Зощенковские чтения», в рамках которой артисты Артур Смольянинов и Андрей Шимко выступят со своей программой-посвящением автору. «В этом году мы будем показывать дополненную реальность: будет показан кабинет Зощенко, и можно в виртуальной реальности побывать в атмосфере, которой жил и творил писатель», — добавляет директор библиотеки Людмила Минаева.

15 августа театр «Балтийский дом» откроет сезон премьерой спектакля «Зощенко…Зощенко…Зощенко…Зощенко…» режиссера Андрея Прикопенко — номинанта петербургской театральной премии «Золотой софит»-2019. 14 и 28 сентября клоун-мим-театр «Мимигранты» покажет сентиментальную комедию «Коза» по одноименной повести Зощенко — постановка стала номинантом Высшей театральной премии «Золотой софит» сезона 2013-2014 годов.

Еще одной частью программы станут несколько конкурсов, посвященных творчеству писателя — конкурс рисунков, поделок и мультипликационных фильмов, а также состязания в декламации коротких рассказов и литературно-художественный конкурс. А в октябре в Пушкинском доме пройдет научная конференция, одной из тем которой станет осмысление наследия Михаила Зощенко.

Напомним, ранее в Telegram появился новый стикерпак — по мотивам произведений Михаила Зощенко. Его нарисовали в Государственном литературном музее «ХХ век» — музее-квартире Зощенко. Картинки «для важных переговоров» приурочены к 125-летию писателя. Авторы надеятся, что интеграция произведений Михаила Зощенко, пускай и в таком коротком формате, сможет вписаться в современную речевую среду и повысить интерес к автору.