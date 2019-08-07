Уикенд в Петербурге с 8 по 11 августа

до 28 августа Новый выставочный зал Музея Городской скульптуры

Выставка «Лежи тихо (или Непокоренный Север)»



«Паразиты» — пожалуй, самое живучее арт-объединение Петербурга (за 18 лет через него прошло 400 художников!), а их постоянная выставочная база находится в галерее «Борей». Проект для музейного пространства близ Алексанро-Невской лавры (Новый выставочный зал Музея Городской скульптуры) обыгрывает ауру места — некрополи, мемориальные кладбища, храмы, парки, музейная скульптура. Но обращается не к прошлому, а к героике настоящего момента, которую художники ищут в повседневности Петербурга — единственного крупного мегаполиса в мире, вплотную приближенного к Полярному кругу. Однако, наш редактор искусства видит в названии аллюзию на имена двух других городских арт-банд: «Север 7» и «Непокоренных».