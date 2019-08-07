Уикенд в Петербурге с 8 по 11 августа
Новый фильм Квентина Тарантино, выставка Константина Сомова в Русском музее, а также концерт Дженнифер Лопес и фестиваль Zavtra с участием Zaz и Ивана Дорна – как провести эти выходные в городе.
7-31 августа
KGallery
В KGallery в среду стартует выставка московских и ленинградских нонконформистов.Зрители увидят работы столичных художников Анатолия Зверева, Владимира Яковлева, Оскара Рабина, Владимира Немухина, Дмитрия Краснопевцева, а также ленинградских авторов «Арефьевского круга», Евгения Михнова-Войтенко, Анатолия Белкина и других.
7-29 августа-сентября
«РОСФОТО»
7 августа в «РОСФОТО» открывается выставка фотожурналиста National Geographic Герда Людвига «Длинная тень Чернобыля». В течение 20 лет он изучал последствия катастрофы на АЭС. Впервые репортер побывал в зоне отчуждения в 1993 году по поручению журнала, а в 2005 году вернулся, чтобы сделать свой отдельный фотопроект. Герд Людвиг – единственный иностранный журналист, который получил разрешение проводить съемку в самой опасной зоне – на месте четвертого реактора.
8-4 августа-ноября
Инженерный замок
В Русском музее 8 августа открывается монографическая выставка Константина Сомова. Предыдущая ретроспектива художника была полвека назад – в 1969 году. В Инженерном замке покажут более ста работ знаменитого мирискусника, в том числе «Портрет Анны Карловны Бенуа», «В боскете», «Портрет А. П. Остроумовой», «Осмеянный поцелуй», «Зима. Каток», «Язычок Коломбины» и другие.
с 8 августа
Квентин Тарантино в год 25-летия «Криминального чтива» триумфально вернулся с фильмом о взаимоотношениях актера вестернов и его дублера, разворачивающихся на фоне убийств банды Чарльза Мэнсона. Чтобы закончить картину к Каннскому кинофестивалю и попасть в его основную программу, ему пришлось дневать и ночевать в монтажной, стыкуя кадры с участием Леонардо Ди Каприо, Брэда Питта, Аль Пачино и Марго Робби.
с 8 августа
Семейная версия Лары Крофт с рейтингом «6+». Выросшая в джунглях юная Дора отправляется на поиски пропавших родителей (и заодно древних цивилизаций) в компании говорящей обезьянки и школьных приятелей.
с 8 августа
Спродюсированный Беном Стиллером симпатичный ромком о друзьях, решивших притвориться парой, чтобы веселее было ходить на свадьбы – с плюс один. Картина получила приз зрительских симпатий на кинофестивале Трайбеки.
с 8 августа
Экранизация культовой хоррор-трилогии Элвина Шварца и Стивена Гаммела, спродюсированная Гильермо дель Торо. Описанные в зловещем сборнике рассказов монстры начинают атаковать группу подростков.
8-10 августа-сентября
Музей истории религии
В Музее истории религии в четверг открывается выставка эмалей на евангельские сюжеты Зураба Церетели. Всего покажут более тридцати работ.
8-9 августа
Школа Masters
В Школе Masters 8 и 9 августа пройдут лекции, приуроченные к Уральской индустриальной биеннале – важнейшему арт-ивенту в нашей стране (она стартует в сентябре в Екатеринбурге). В этом году на ней будут представлены петербургские авторы Егор Крафт и Александр Шишкин-Хокусай. А Школа Masters принимает в нашем городе с лекциями и паблик-токами ее главных действующих лиц: комиссара биеннале Алису Прудникову и куратора проекта Шаоюй Вэн, сотрудника Музея Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке.
8-12 августа
площадь перед Государевым бастионом Петропавловской крепости
В четверг в Петропавловской крепости стартует Международный фестиваль керамики «Оставь след». В музее «Керамарх» 8 августа мастера-керамисты покажут свои работы, а 9 августа там же пройдет круглый стол о сохранении традиций. 10 и 11 августа – главное событие фестиваля: коллективная лепка масштабного арт-объекта «Земной шар». Материалом для него станут 10 тонн глины, которые растопчут участники (а ими может стать любой желающий). Подробнее здесь.
9 августа
20:00
двор «Бутылки»
Британский дуэт, завсегдатаи Coachella и Lollapalooza, представят в Петербурге свой второй романтичный альбом наивных электро-поп баллад Love Me / Love Me Not.
10-11 августа
«Севкабель Порт»
Через музыку доказывать важность эко-потребления и гендерного равенства в «Севкабель Порт» приедут экспериментатор Иван Дорн, самобытная француженка ZAZ и коллектив Антона Беляева Therr Maitz.
10 августа
12:00
«Ленполиграфмаш»
В субботу во дворе технопарка «Ленполиграфмаш» (пр. Медиков, 3А) пройдет «Интеллигентная винтажная барахолка». На ней можно будет купить вещи от лучших петербургских проектов: серьги 1980-х годов от Vintage Сhampagne, платья как из фильма Джо Райта от Kissa Market, кастомизированные жакеты от Second Kent, а также одежду от Commod Vintage, Kiriclan, Vintage Hauls, Your Mom's Youth, Волки-модники и Bezbirki. Кроме того, в рамках распродажи прочитают лекции об осознанном потреблении и экологичном образе жизни. Также на мероприятии можно будет потанцевать под берлинское техно, поучаствовать в обмене одеждой, книгами и растениями и посетить гриль-пати на веранде бистро Футура.
10 августа
12:00
пляж Финского залива
Проект Agile gallery представит в субботу новую выставку-интервенцию в публичное пространство по теме размышления над состоянием меланхолии, романтики бездействия и летней тоски. Ее локацией станет пляж Финского залива, а работы художников разместятся внутри временной конструкции на берегу. Кроме того, на берегу пройдут перформансы. Подробности здесь.
10-11 августа
Пулковское шоссе, 25 к 1
В выходные в Петербурге пройдет бесплатный фестиваль «Живой». В его лайн-апе – Noize MC, Anacondaz, Animal ДжаZ, Stigmata и многие другие. Подробнее о программе опенэйра читайте здесь.
11 августа
СКК «Петербургский»
Поп-дива возвращается в Петербург (впервые за 7 лет!) с масштабным концертом «Its My Party». Поклонников ждет целый вечер хитов времен «Jenny from the Block», а также шоу с яркой хореографией, блестящими нарядами и красочными декорациями.
11 августа
Roof Place
В воскресенье на крыше Roof Place (Кожевенная линия, 30) пройдет фестиваль неоклассической музыки NeoClassicFest. Среди его участников – Mary Govard (фортепиано), создатели музыкального сопровождения для «Алых парусов», скрипичный дуэт Игоря Заливалова и Софии Бридж, а также электроарфистка Ольга Максимова.
до 26 августа
Aperto Masters
В обновленном читальном зале Aperto Masters (Итальянская ул., 17) показывают редкий видеоарт 1970-х годов, представленный немецкими коллекционерами. В программе – автор культового видео I Will Not Make Any More Boring Art Джон Балдассари, Гилберт и Джордж, которые в конце 60-х изображали «живые скульптуры» с золотой краской на лице и Нам Джун Пайк. Вход свободный.
до 28 августа
Новый выставочный зал Музея Городской скульптуры
«Паразиты» — пожалуй, самое живучее арт-объединение Петербурга (за 18 лет через него прошло 400 художников!), а их постоянная выставочная база находится в галерее «Борей». Проект для музейного пространства близ Алексанро-Невской лавры (Новый выставочный зал Музея Городской скульптуры) обыгрывает ауру места — некрополи, мемориальные кладбища, храмы, парки, музейная скульптура. Но обращается не к прошлому, а к героике настоящего момента, которую художники ищут в повседневности Петербурга — единственного крупного мегаполиса в мире, вплотную приближенного к Полярному кругу. Однако, наш редактор искусства видит в названии аллюзию на имена двух других городских арт-банд: «Север 7» и «Непокоренных».
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