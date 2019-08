Уикенд в Петербурге с 8 по 11 августа

с 8 августа

Фильм «Страшные истории для рассказа в темноте» / Scary Stories to Tell in the Dark



Экранизация культовой хоррор-трилогии Элвина Шварца и Стивена Гаммела, спродюсированная Гильермо дель Торо. Описанные в зловещем сборнике рассказов монстры начинают атаковать группу подростков.