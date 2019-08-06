На территории «Ленполиграфмаша» открылась площадка для мероприятий «Амфитеатр»

На территории кластера «Ленполиграфмаш» открылась новая площадка «Амфитеатр», рассчитанная на проведение образовательных и фэшн мероприятий, ивентов в сфере дизайна, архитектуры, IT и других.

9 августа состоится встреча с создательницей центра обучения MAKE AIR Ксенией Елисеевой, которая расскажет о том, как научиться рисовать, не имея художественного образования. На следующий день, 10 августа, в «Амфитеатре» пройдет занятие по йоге от Дарьи Ом, лекция об изменении климата от инженера-эколога их Финляндии Дарьи Чекальской, а также первая лекция от петербургского zero waste проекта Noplasticitsfantastic. Список мероприятий обновляется, следить за ним можно здесь.

С 1 августа до середины сентября «Амфитеатр» работает в тестовом режиме, благодаря чему посетить мероприятия площадки можно будет бесплатно — по предварительной регистрации. По итогам пробного запуска будут известны возможности площадки и ее особенности.

Напомним, ранее на территории «Ленполиграфмаша» открылось нео-бистро «ФУТУРА» от Ильи Литвяка («Мечтатели«, GRДS, О Bistro) и Дмитрия Рощина («КоКоКо»). Формат сочетает в себе кухню в стиле «нео» — поют оду сезонным продуктам — и пекарню. Бистро занимает отдельное здание, которое выкрасили в черный цвет, интерьером занималась команда архитекторов из бюро RHIZOME — они сохранили индустриальное пространство и дополнили нотами Скандинавии.