В доходный дом Станового продолжают возвращаться исторические двери. Теперь и в парадной со стороны Старорусской улицы

В убранство доходного дома Станового на Мытнинской улице, 5 продолжают возвращаться исторические деревянные двери. Теперь они появились и в парадной со стороны Старорусской улицы — очищенные от краски, с обновленной верхней фрамугой и оригинальной резной совой, которая послужила прототипом для воссоздания других ей подобных.

На возвращение и реставрацию двух дверей доходного дома Станового было собрано 372 тысячи рублей — посредством краудфандинга, организованного Фондом сохранения исторического наследия «Внимание». Петербуржцы также надеятся, что до конца года реставраторам удастся завершить воссоздание первоначального вида дверей и со стороны Мытнинской улицы.

Доходный дом Станового в стиле модерн с элементами неорусского стиля был построен по проекту архитектора Дмитрия Крыжановского в 1908–1909 годах. За последние несколько лет почти все совы, которые сидели по каждой каждой из больших резных деревянных дверей, исчезли. Дом, помимо этого, растерял разноцветные стекла и часть декора.

Напомним, ранее на двери доходного дома Станового на Мытнинской улице вернули утраченные скульптуры деревянных сов. Кроме того, в фасадный ансамбль вернулась столетняя деревянная дверь, которая была сняла и заменена на металлопластиковую 10 лет назад. В марте еще одну дверь, железную, заменили на входные створки из ясеня. 19 июня двери вернулись и на лицевой фасад здания.