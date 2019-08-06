Уже в сентябре в Петербурге запустят регулярный маршрут туристического ретротрамвая. Он пройдет через главные достопримечательности города и сразу шесть мостов — Тучков, Сампсониевский, Литейный, Белинского, 1-й Садовый и Троицкий.

Старт маршрута дадут от Василеостровского трамвайного парка — именно там в 1907 году на линию вышли первые электрические трамваи, а сейчас находится Музей городского электрического транспорта. Всего запланировано 17 остановок, следуя по которым пассажиры ретротрамвая увидят Петропавловскую крепость, крейсер «Аврора», Михайловский замок, шесть городских мостов и другие достопримечательности.

Первый рейс запустят 1 сентября. Для маршрута будет использоваться легендарный вагон «Американка», который перевозил петербуржцев в довоенное время, годы блокады и после войны до 1979 года, а сейчас является главным экспонатом Музея городского электротранспорта. В трамвае планируются не только экскурсии, но и уроки для школьников, а особое внимание уделят адаптации трамвая для людей с ограниченными возможностями.

«С помощью трамвайного маршрута можно проводить школьные уроки, знакомить детей не только с историей города, но и культурным наследием центральной части. Кроме того, ретротрамвай может стать средством для комфортной прогулки по городу гостей крупных деловых мероприятий, событий в сфере культуры, спорта. Почетными пассажирами ретротрамвая всегда будут ветераны, гости и участники торжественных мероприятий, посвященных Дню Великой Победы, Дню снятия блокады Ленинграда», — сообщается в пресс-службе вице-губернатора Петербурга Олега Маркова.

Напомним, 1 июня в Петербурге появился новый трамвайный маршрут — по нему отправился раритетный ленинградский вагон 1920-х годов. Поездки проводятся по выходным и охватывают главные достопримечательности города — крейсер «Аврора», Михайловский замок и даже Ленинградский зоопарк. Ранее в городе запустили новый экскурсионный маршрут — в стиле ретро! Теперь прокатиться по городу и увидеть главные достопримечательности можно будет в легендарном «Ленинградском автобусе» ЛАЗ-699Р 1983 года.