Фонд Ильи Варламова «Внимание» воссоздает фасад финского дома работников железной дороги в Ленобласти

Фонд сохранения исторического наследия «Внимание», основанный блогером и урбанистом Ильей Варламовым, воссоздает фасад финского дома работников железной дороги, который располагается в поселке Кузнечное Ленинградской области. Работы проводят в традициях страны, сохраняя цвета и технику покраски специальной вываренной краской.

Воссоздание исторического облика финского дома — первый проект фонда «Внимание» на территории Ленинградской области. Здание было возведено в 1916 году по проекту финских архитекторов А. Лейдениуса и Т. Хельстрема для обслуживания железнодорожной ветки Санкт-Петербург—Вааса. В строительстве дома «упрощенного швейцарского стиля» использовалось дерево, а фундаментом послужили гранитные блоки.

В здании располагалась квартира начальника железнодорожной станции, комнаты для служащих, хозяйственное помещение и общий зал. Дом был спроектирован с пятью входными группами — три двери вели в квартиры, одна на второй этаж и одна в погреб. Летом 2016 года, в год столетия здания, его признали аварийным и решили снести, после чего краевед Мария Куск смогла договориться о том, чтобы дом разобрали и установили на ее земельном участке.

Дом восстанавливали по историческим чертежам и фотографиям. В данный момент фонд сохранения исторического наследия «Внимание» проводит фасадные работы — дом обшивают нащельниками и красят специальной вываренной краской. «Такая краска темно-красного цвета и вертикальное направление досок являются традиционными и создают характерный облик финских домов», — рассказывают в фонде.