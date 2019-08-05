Фонд Ильи Варламова «Внимание» воссоздает фасад финского дома работников железной дороги в Ленобласти
Фонд сохранения исторического наследия «Внимание», основанный блогером и урбанистом Ильей Варламовым, воссоздает фасад финского дома работников железной дороги, который располагается в поселке Кузнечное Ленинградской области. Работы проводят в традициях страны, сохраняя цвета и технику покраски специальной вываренной краской.
Воссоздание исторического облика финского дома — первый проект фонда «Внимание» на территории Ленинградской области. Здание было возведено в 1916 году по проекту финских архитекторов А. Лейдениуса и Т. Хельстрема для обслуживания железнодорожной ветки Санкт-Петербург—Вааса. В строительстве дома «упрощенного швейцарского стиля» использовалось дерево, а фундаментом послужили гранитные блоки.
В здании располагалась квартира начальника железнодорожной станции, комнаты для служащих, хозяйственное помещение и общий зал. Дом был спроектирован с пятью входными группами — три двери вели в квартиры, одна на второй этаж и одна в погреб. Летом 2016 года, в год столетия здания, его признали аварийным и решили снести, после чего краевед Мария Куск смогла договориться о том, чтобы дом разобрали и установили на ее земельном участке.
Дом восстанавливали по историческим чертежам и фотографиям. В данный момент фонд сохранения исторического наследия «Внимание» проводит фасадные работы — дом обшивают нащельниками и красят специальной вываренной краской. «Такая краска темно-красного цвета и вертикальное направление досок являются традиционными и создают характерный облик финских домов», — рассказывают в фонде.
После окончания реставрационных работ в доме откроют полноценный краеведческий музей: в квартире начальника станции расположатся временные тематические выставки, в одной из кладовок обустроят воссозданный кабинет, а в другой будут храниться запасники музея. На первом этаже одна из квартир превратится в кухню-гостиную, где будут проходить встречи гостей, кулинарные мастер-классы. Также на первом этаже будет помещение для работы с детьми и котельная с санузлом.
Напомним, еще один масштабный проект фонда — реставрация тамбура парадной в доме Бака на Кирочной улице. Работы подразумевают возвращение исторических дверей во входной ансамбль — их нашли в 2017 году в петербургском кафе «Рубинштейн». В начале июля в фонде сообщили, что собрали 1 481 475 рублей на реставрацию. По словам представителей организации, эта сумма — 93,8% от запланированной, что уже сейчас позволяет начать разработку проекта грядущих работ.
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