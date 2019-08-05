Река Охта станет центром гребных видов спорта в Петербурге

Реку Охту планируют сделать центром гребного спорта в Петербурге. Водоем станет местом проведения регулярных гонок на байдарках, первая из которых пройдет уже в сентябре этого года.

В ближайшее время власти Петербурга рассмотрят возможность создания на Охте гребной базы. Соответствующее предложение было инициировано петербургскими спортсменами, которые регулярно проводят экологические акции «ЧистОхта» — они сплавляются по рекам и каналам на байдарках и сапбордах, тем самым очищая водоемы от мусора.

Кроме того, на берегу Охты продолжается реставрация усадьбы «Уткина дача», которая является памятником истории и архитектуры федерального значения. На сегодняшний день проведены противоаварийные работы и остановлен процесс обрушения здания — укреплены фундамент и несущие стены. Здание дачи и прилегающие территории переданы во владение Музея городской скульптуры — после завершения реставрации там представят экспозиции, посвященные творчеству скульпторов 19-20 веков, а также современных мастеров.