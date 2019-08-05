Река Охта станет центром гребных видов спорта в Петербурге
Реку Охту планируют сделать центром гребного спорта в Петербурге. Водоем станет местом проведения регулярных гонок на байдарках, первая из которых пройдет уже в сентябре этого года.
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Здесь и далее фото: пресс-служба администрации Петербурга
В ближайшее время власти Петербурга рассмотрят возможность создания на Охте гребной базы. Соответствующее предложение было инициировано петербургскими спортсменами, которые регулярно проводят экологические акции «ЧистОхта» — они сплавляются по рекам и каналам на байдарках и сапбордах, тем самым очищая водоемы от мусора.
Кроме того, на берегу Охты продолжается реставрация усадьбы «Уткина дача», которая является памятником истории и архитектуры федерального значения. На сегодняшний день проведены противоаварийные работы и остановлен процесс обрушения здания — укреплены фундамент и несущие стены. Здание дачи и прилегающие территории переданы во владение Музея городской скульптуры — после завершения реставрации там представят экспозиции, посвященные творчеству скульпторов 19-20 веков, а также современных мастеров.
Напомним, ранее петербургские урбанисты проекта «Друзья Карповки» создали плавучую очистительную станцию и запустили ее в плавание по реке Карповке. Кроме того, в июне начались работы по благоустройству набережной реки Карповки. К 2022 году на всей территории вдоль реки должна появиться благоустроенная прогулочная зона с участками для отдыха, площадками для маломобильных людей, а также новые опоры освещения.
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