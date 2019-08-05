Власти Петербурга объявили конкурс на создание нового городского центра досуга молодежи в возрасте от 14 до 30 лет. В пространстве центра планируют «взращивать» урбанистов, экологов и активистов, которые под руководством наставников займутся разработкой различных проектов в сферах городской среды.

Начальная стоимость контракта 22,3 миллиона рублей, соответствующий заказ размещен на сайте госзакупок. Центр должен быть создан не позднее 5 декабря 2019 года и представлять собой образовательно-досуговое место для молодежи в возрасте от 14 до 30 лет. «Организация образовательно-досугового пространства для молодежи с целью приобретения новых знаний, развития навыков, интересов, формирования актуальной информационной повестки в рамках реализации государственной молодежной политики в Санкт-Петербурге», — говорится в материалах закупки.

Будущее пространство рассчитано для ежедневной работы — в нем будут проходить различные образовательные программы, встречи с медийными личностями, а также организованные экскурсии на ведущие инновационные предприятия Петербурга. Подопечным центра будет предложено заняться разработкой проектов в сфере урбанистики, медиа, экологии, культуры, цифровой экономики, предпринимательства, общественно-политической деятельности, патриотизма и социальной политики. Предполагаемый охват деятельности центра — не менее 1,5 тысяч человек.

Напомним, в марте вице-губернатор Петербурга Евгений Елин сообщил о планах на реконструкцию заброшенных оранжерей в Таврическом саду. В апреле ресторанный холдинг Ginza Project уже представил свои разработки, позже Фонд социальных инвестиций «Газпрома» подал заявку на участие в проекте, а петербургский депутат предложил отказаться от проекта реконструкции в образовательных целях. Кроме того, на Васильевском острове появится 6-этажное общественное пространство «Линии» — с коворкингом, фуд-маркетом и шоурумами.