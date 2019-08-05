Причалы на Неве переоборудуют для приема круизных лайнеров

Причалы на Неве могут переоборудовать для приема круизных лайнеров. Преобразования пройдут в рамках программы приграничного сотрудничества России, Финляндии и стран Евросоюза — 10 новых проектов, в том числе строительство новых пассажирских терминалов с пунктами пропуска на Английской набережной и набережной Лейтенанта Шмидта, будут реализованы в период с 2021 по 2027 год.

После реконструкции, причалы будут способны принимать круизные суда, которые смогут выполнять рейсы через Петербург, Выборг и Котку, а также озера Сайма через Выборг и Петербург к Ладоге. Программа, рассчитанная на период с 2021 по 2027 год, в данный момент находится на стадии разработки — ее реализация будет содействовать мобильности и внесет вклад в экономическое и социальное развитие России, Финляндии и стран Евросоюза.

Перед началом реализации программы причалы необходимо передать из федеральной в региональную собственность, что, по мнению источников «Коммерсанта», близких к Комитету по транспорту Петербурга, может произойти не ранее 2020-2021 годов. Источники в компании «Морской фасад», которая займется модернизацией причалов на Английской набережной и набережной Лейтенанта Шмидта, называют стоимостью реконструкции одного дебаркадера 300 миллионов рублей, а сроками проектирования и строительства — два года. После проведения всех работ причалы смогут принимать круизные суда вместимостью около 1 тысячи человек.

Напомним, Смольный намерен провести реконструкцию Морского вокзала на Васильевском острове, который использует для швартовки круизный оператор St. Peter Line. Кроме того, компания-перевозчик начала продавать сидячие места на своих маршрутах Петербург-Хельсинки-Стокгольм-Таллин (по цене автобусного маршрута!). Успевайте — Финляндия ужесточила визовые требования въезда в страну для россиян уже в сентябре этого года. А еще район Лахты также планируют связать с центром Петербурга водным пассажирским сообщением — пока ведутся переговоры, можно воспользоваться новым причалом на территории «Севкабель Порта».