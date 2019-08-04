Поездки в метро по Единой карте петербуржца временно станут дешевле
С 1 сентября по 31 декабря поездки в метро для владельцев карты «Мир» и Единой карты петербуржца обойдутся немного дешевле, чем обычно. Об этом сообщает Комитет по тарифам Санкт-Петербурга.
Так, стоимость одной поездки по карте «Мир» составит 35 рублей, а по Единой карте петербуржца – на пять рублей меньше. В настоящее время один жетон в метрополитене стоит 45 рублей.
Напомним, что банки готовятся к запуску Единой карты петербуржца — каждый из них планирует выпустить по 100 тысяч в 2019 году. Для того, чтобы получить такую карту, необходимо подать заявление в один из офисов. В июле 2017 года экс-губернатор Петербурга Георгий Полтавченко подписал постановление о «Единой карте петербуржца». В марте 2018 года стало известно, как она будет выглядеть.
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