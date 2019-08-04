Поездки в метро по Единой карте петербуржца временно станут дешевле

С 1 сентября по 31 декабря поездки в метро для владельцев карты «Мир» и Единой карты петербуржца обойдутся немного дешевле, чем обычно. Об этом сообщает Комитет по тарифам Санкт-Петербурга.

Так, стоимость одной поездки по карте «Мир» составит 35 рублей, а по Единой карте петербуржца – на пять рублей меньше. В настоящее время один жетон в метрополитене стоит 45 рублей.