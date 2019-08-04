Более 30 лесных пожаров ликвидировано за прошедшие сутки
Более 30 лесных пожаров на площади 217 гектаров было потушено в России в течение прошедших суток, сообщает ФБУ «Авиалесохрана». Всего в лесах действовало 174 пожара на площади 131 947 гектаров, которых активно пытались ликвидировать: было задействовано около трех тысяч человек и 428 единиц техники.
По данным «Авиалесохраны», наибольшее количество пожаров возникло в Красноярском крае (74 пожара) и в Иркутской области (63 пожара). Помимо этого, в Иркутске из-за огня пострадали особо охраняемые природные территории - ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» и «Витимский Заповедник».
В сообщение отмечается, что населенным пунктам и объектам экономики опасность не грозит, а труднодоступные и удаленные земли лесного фонда находятся под наблюдением и контролируются при помощи космического мониторинга. Режим ЧС объявлен лишь в четырех субъектах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии.
Напомним, что вся важная информация о лесных пожарах в Сибири собрана в этом материале. Внимания к этой проблеме добивались разным образом и пользователи социальных сетей, и активисты. Например, в Шуваловском парке появилась «Экономически невыгодная мать» — арт-объект, посвященный пожарам в Сибири, а Елена Шейдлина создала фотопроект, в котором она воссоединяется со мхом и сгорает дотла, демонстрируя черные от дыма «легкие» планеты. Авиакомпания S7 запустила кампанию по восполнению сгоревших лесов Сибири, цель которой – собрать средства для посадки одного миллиона деревьев.
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