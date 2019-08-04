Более 30 лесных пожаров ликвидировано за прошедшие сутки

Более 30 лесных пожаров на площади 217 гектаров было потушено в России в течение прошедших суток, сообщает ФБУ «Авиалесохрана». Всего в лесах действовало 174 пожара на площади 131 947 гектаров, которых активно пытались ликвидировать: было задействовано около трех тысяч человек и 428 единиц техники.

По данным «Авиалесохраны», наибольшее количество пожаров возникло в Красноярском крае (74 пожара) и в Иркутской области (63 пожара). Помимо этого, в Иркутске из-за огня пострадали особо охраняемые природные территории - ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» и «Витимский Заповедник». В Сибири горят три миллиона га леса. О том, что важно знать, рассказывает главный редактор «Красноярск.Собака.ru» Александра Таянчина