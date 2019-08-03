Главный военно-морской парад могут перенести из Петербурга, что связано с необходимостью ремонта площадки в Кронштадте, на которой обычно располагаются зрители — об этом сообщает «Фонтанка».

Проект по ремонту южной оградительной стенки кронштадтской набережной уже разработан, это должно занять три года. Авторы прокомментировали: «Состояние объекта — неудовлетворительное. Гранитная кладка утратила целостность, значительные участки обрушены в воду».

Противоаварийные работы на оградительной стенке уже проводились перед парадом ВМФ 2019 года: «Если бы мы это не выполнили, там гранитные блоки бы дальше свалились, и уже невозможно было бы трибуны разместить», — отметили специалисты.

Предположительно, военно-морской парад могут перенести в Севастополь, но официального подтверждения пока нет.

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