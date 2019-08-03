В Московском районе Петербурга спасли краснокнижную птицу

В Комитет по природопользованию поступил сигнал от петербуржца, о том, что во около дома по Московскому проспекту обнаружена птица с нехарактерным поведением: она подпускала близко прохожих и не пыталась улететь. Об этом сообщил «Собака.ru» пресс-секретарь Комитета. Государственные инспекторы Санкт-Петербурга в области охраны окружающей среды прибыли на место определили, что это чеглок (лат. Falco subbuteo) – хищная птица из семейства соколиных, занесенная в Красную книгу Санкт-Петербурга.

Орнитолог прокомментировал: «Найденная птица еще молодая, видно, что у нее не доросли маховые перья. В таком возрасте птенцы еще не очень уверенно летают. Данная особь могла удариться, либо на неё могли напасть вороны». А также отметил: «Гнездование чеглока возможно на Новодевичьем либо Волковском кладбищах. Сейчас за птицей нужен особый уход, так как птенец самостоятельно еще плохо охотится или вообще не может. Родители обычно еще около месяца подкармливают птенцов после вылета их из гнезда».

Пернатого хищника доставили в центр реабилитации диких животных «Сирин», где его ожидает ветеринарное обследование, особый уход и питание, соответствующие данному виду. После принятия необходимых мер и подтверждения, что чеглок здоров и готов к самостоятельному существованию, его выпустят в естественную среду обитания на одной из особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга.