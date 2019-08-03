По электронным визам Петербург смогут посетить граждане 53 стран

Власти Петербурга рассчитывают, что посещать город по электронным визам смогут жители 53 стран — об этом сообщает аппарат вице-губернатора Олега Маркова по итогам рабочего совещания.

В сообщении говорится: «По информации представителя Министерства иностранных дел, список стран, граждане которых могут получать электронные визы для посещения Петербурга и Ленинградской области, находится в стадии проработки. Не исключено, что перечень будет состоять, по аналогии с Калининградом, из 53 государств».

На данный момент в Смольном приступили к реализации мер по созданию комфортных условий для прибытия туристов в Петербург и Ленобласть — об этом также отмечается в сообщении.

напоминаем, что ранее, 19 июля, президент России Владимир Путин подписал указ о введении электронных виз в Петербурге и Ленобласти, согласно которому режим устанавливается на территории регионов с 1 октября.

Электронная виза будет выдаваться иностранному гражданину на основании решения МИД РФ по заявлению: не позднее чем за 4 дня до даты въезда в Россию нужно заполнить заявление.