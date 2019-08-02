Фото дня: очередь из 200 человек в визовом центре Финляндии на улице Марата

Сегодня, 2 августа, в визовом центре Финляндии на улице Марата, 5 ажиотаж: как сообщают очевидцы, в очереди на получение документов стоят «почти 200 человек». Петербуржцы продолжают ждать даже после окончания времени работы центра.

«Жесть продолжается. Уже 17 часов, вход закончен в 16:00, а передо мной в кассу почти 200 человек. Визовый центр, видимо, работает теперь круглосуточно…», — пишут в социальных сетях горожане. Ранее с получением визы уже возникали проблемы. За первые три недели июля Генеральное консульство страны приняло почти 52 тысячи заявлений — из-за выросшего спроса на финские визы в Петербурге срок оформления шенгена занимает до трех недель.

Напомним, Финляндия ужесточила визовые требования въезда в страну для россиян. Теперь у туристов будут запрашивать полный комплект документов — билеты и подтвержденная бронь гостиницы, план поездки, выписку с банковского счета, справку о доходах или документы, подтверждающие наличие недвижимости в России.

В 2020 году власти Петербурга планируют в тестовом режиме запустить эксплуатацию электронных виз, что значительно упростит процедуру получения документов. Ранее России и Мальдивы договорились о взаимной отмене визового режима, а посольство США снизило стоимость визы для россиян. А еще власти Шри-Ланки ввели бесплатные визы для туристов из России.