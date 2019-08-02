Петербургские активисты обжалуют решение о застройке Муринского парка в суде

Защитники Муринского парка в Петербурге обжалуют решение о застройке зеленой зоны в суде. Активисты уже подали исковое заявление, предвариетльное заседание по которому назначено на 26 августа.

На территории Муринского парка планируется возведение спортивного комплекса от компании «Анна Нова». На участке в 1,8 гектаров планируют построить крытый стадион для пляжного футбола, два зала для игры в мини-футбол и раздевалки для спортсменов. Против активно выступают петербуржцы и градозащитники, которые также выступили истцами в новом судебном иске об отмене разрешения на строительство.

В настоящее время суд приостановил действие разрешения на строительство — до вступления в законную силу решения по иску петербургских активистов.

Напомним, в 2008 году компания «Анна Нова» начала возводить в Муринском парке спортивный комплекс — спустя 10 лет, в 2018-ом, Смольный выделил еще почти 2 гектара земли для строительство второго корпуса. Основатель движения «Красивый Петербург» Красимир Врански, депутат ЗакСа Борис Вишневский и режиссер и первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко вместе с петербуржцами вставали в «Живой щит» против строительства нового комплекса.

Однако 11 июля петербургские активисты сообщили о начале вырубки деревьев в Муринском парке. В первую очередь начали избавляться от вязов — всего в порубочном билете указаны 171 дерево и 21 кустарник, которые стоят на пути строительства. Позже врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил о необходимости согласования проекта застройки с петербуржцами. «Если большинство против — это нам не подходит», — отметил он.