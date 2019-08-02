10 августа, в рамках празднования неофициального, (но международного!) Дня попутного ветра, в Петербурге пройдет общегородской квест «Море зовет». Горожан посвятят в тайны Петропавловской крепости, расскажут историю возникновения тельняшки и даже научат передавать сообщения флажками.

Квест «Море зовет» посвящен морской славе России — страницам ее истории и непосредственным участникам событий. Петербуржцам расскажут главные секреты Петропавловской крепости и Петровской набережной, покажут здания, скульптуры и памятные места Петроградской стороны, связанные с флотом.

Кроме того, участники квеста научатся передавать информацию с помощью флажков, семафорной азбуки, которая была разработана в 1895 году вице-адмиралом Степаном Осиповичем Макаровым. Организаторы расскажут об истории возникновения тельняшки и таинственных львах-стражей ши-цза.

Квест «Море зовет» организован проектом «Открытый город». Старт первой группы в 13:00. Участие бесплатное по предварительной регистрации.