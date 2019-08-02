У Высокинского озера началась вырубка леса. На его месте появится угольный порт
В Выборгском районе Ленобласти около Высокинского озера активно вырубается лес, несмотря на протесты жителей Приморского городского поселения. На этой территории планируется стройка угольного порта — и от деревьев начали избавляться еще до необходимых согласований и экологической экспертизы.
Как рассказывают активисты, при действующем грузообороте до 70 млн тонн/год экология Приморска и близлежащих территорий сильно пострадает, а городскому населению грозит серьезная опасность для здоровья. Со временем это может повлиять и на экологию всей Ленинградской области, заявляют они. В паблике «Против строительства порта в Приморске» очевидцы публикуют фотографии вырубленных деревьев с хештегами #вырубка #спасилес #противпорта.
На фотографиях, выложенных две недели назад, можно проследить, как сильно изменился лес — это напоминает серии «до» и «после». В паблике «Против строительства порта в Приморске» активисты отмечают, что земельный участок вокруг Высокинского озера перевели под промышленное использование в 2011 году. Тем не менее деревья и почвенный слой все еще находятся в ведении Морозовского лесничества и регионального департамента Рослесхоза. Активисты призывают звонить, писать, спрашивать документы и задавать всевозможные вопросы по этому делу. «Чем больше будет обращений, тем лучше!», — утверждают они.
Напомним, что похожая ситуация возникла в Муринском парке — петербуржцы выступали против строительства второго спорткомплекса Nova Arena. Например, устроили флешмоб — выстроились в «живой щит» против застройки зеленой зоны. Позднее врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил о необходимости согласования проекта застройки с петербуржцами. «Если большинство против — это нам не подходит», — отметил он.
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