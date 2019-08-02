Жители Приморского района Санкт-Петербурга обсуждают иллюстрации московского архитектора-футуриста. На рисунке авторства Артура Скижали-Вейса, датируемом 2004 годом, нашли прототипы Лахта Центра и «Газпром Арены», которые были заложены только в 2012 и 2007 году соответственно. Совпадение?

Сходство нововозведенным объектам в исторической части Приморского района и на Крестовском острове придало их расположение — на иллюстрации их также со всех сторон окружает вода. Воодушевившись рисунком, петербуржцы предложили возвести в городе еще четыре башни и два стадиона. «Если бы они были в половину меньше, то было бы круто, на самом деле», — добавляют горожане.

Однако иллюстрация — всего лишь совпадение, которое не имеет ничего общего в петербургскими новостроями. Архитектор-футуролог Артур Владимирович Скижали-Вейс начал работу над серией изображений «Архитектурная фантастика» в 1999 году и создал графику по различным направлениям — от «Переосмысления архитектурной классики» до «Футуристических проектов городов и различных сооружений».

Напомним, ранее Лахта Центр показал, как монтажники меняют лампочки на высоте 462 метров — для того, чтобы осуществить работы, альпинисты преодолевают расстояние до шпиля по пожарной лестнице. К 316-летию со дня основания Санкт-Петербурга Лахта Центр подготовил необычный подарок — 60 таймлапсов, собранных в единую масштабную видеопанораму города (с лучшими видами!). Посмотрите новогоднее видео, в котором Лахта Центр превратился в самую высокую елку 2019 года, а еще на то, как выглядит лестница внутри башни (вот это действительно футуристично!).

Пока обзорная площадка не работает, онлайн-трансляции из нее уже ведутся — камера установлена на месте будущей обзорной площадки на 87 этаже, на которую смогут подняться посетители высотного здания. С помощью таймлапса также показали три года строительства Лахта Центра. Кроме того, на шпиле Лахта Центра установили метеостанцию для наблюдения за погодой и даже показали, как над городом собираются грозовые тучи. А еще в стройгородке комплекса живет кот Фокс, который присматривает за стройкой, работает наравне со всеми в офисе инженеров и даже ведет свой Instagram.