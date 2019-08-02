Петербуржцы растопчут 10 тонн глины в рамках фестиваля керамики «Оставь след»
8 августа на территории возле Петропавловской крепости стартует Международный фестиваль керамики «Оставь след». Горожане и гости Петербурга вместе растопчут 10 (!) тонн глины для того, чтобы создать масштабный арт-объект, который впоследствии станет частью городского пространства.
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Здесь и далее фото: пресс-служба музея «Керамарх»
8 августа в музее «Керамарх» на территории Петропавловской крепости мастера-керамисты и участники фестиваля покажут свои работы, а на основной площадке состоятся различные мастер-классы. На следующий день, 9 августа, в рамках круглого стола обсудят вопросы сохранения традиций и развития технологий создания керамических изделий. 10 и 11 августа состоится главное событие фестиваля — коллективная лепка масштабного арт-объекта «Земной шар», материалом для которого станет 10 тонн глины.
Впервые подобный фестиваль был проведен 30 лет назад в Ленинграде. На берегу Невы несколько тысяч человек «растоптали» около 6 тонн глины и сделали из нее монументальное керамическое панно — «творческий ответ» для жителей Милуоки, где прошла первая акция советско-американского проекта «Глина, скрепляющая дружбу».
«В 1989-м это было удивительно. Представьте, приезжает художник с необычным проектом и «заражает» людей своей «безумной» идеей. В то время казалось нереальным осуществить подобный проект без помощи правительства, силами простых людей. Но все получилось. Быть может, возвращение к тем идеям в рамках фестиваля этого года поможет лучше понять, что происходит в нашей сегодняшней жизни», — рассказывает художник Григорий Молчанов, участник акции «Глина, скрепляющая дружбу».
Международный фестиваль керамического искусства «Оставь след» пройдет с 8 по 12 августа на площади перед Государевым бастионом Петропавловской крепости. Вход свободный.
Музей «Керамарх» открылся на территории Петропавловской крепости в октябре 2018 года — первый в России музей, посвященный архитектурной художественной керамике. В экспозиции представлены реликвии, рассказывающие историю развития декоративной керамики в архитектуре и убранстве интерьеров — из коллекций фонда архитектурных деталей Государственного музея истории Санкт-Петербурга и собрания Константина Лихолата, автора идеи и директора музея «Керамарх».
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