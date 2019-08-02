Петербуржцы растопчут 10 тонн глины в рамках фестиваля керамики «Оставь след»

8 августа на территории возле Петропавловской крепости стартует Международный фестиваль керамики «Оставь след». Горожане и гости Петербурга вместе растопчут 10 (!) тонн глины для того, чтобы создать масштабный арт-объект, который впоследствии станет частью городского пространства.

Здесь и далее фото: пресс-служба музея «Керамарх»

8 августа в музее «Керамарх» на территории Петропавловской крепости мастера-керамисты и участники фестиваля покажут свои работы, а на основной площадке состоятся различные мастер-классы. На следующий день, 9 августа, в рамках круглого стола обсудят вопросы сохранения традиций и развития технологий создания керамических изделий. 10 и 11 августа состоится главное событие фестиваля — коллективная лепка масштабного арт-объекта «Земной шар», материалом для которого станет 10 тонн глины. 6 шедевров архитектурной керамики императорского Петербурга Впервые подобный фестиваль был проведен 30 лет назад в Ленинграде. На берегу Невы несколько тысяч человек «растоптали» около 6 тонн глины и сделали из нее монументальное керамическое панно — «творческий ответ» для жителей Милуоки, где прошла первая акция советско-американского проекта «Глина, скрепляющая дружбу».