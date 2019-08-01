«Аварийное состояние не наблюдается»: городские власти проинспектировали «трещащий по швам» дом на улице Восстания

Сегодня глава Центрального района Петербурга Максим Мейксин возглавил комиссию по инспекции жилого дома №16 по улице Восстания, который «трещит по швам» с апреля этого года после начавшегося там капитального ремонта. Оказалось, бояться нечего — «аварийное состояние не наблюдается». Однако местные жители продолжают с этим не соглашаться.

Перед инспекцией жилого дома инициатор капитального ремонта на первом этаже, компания «СГС», получила установку укрепить несущую стену здания. По версии фирмы и администрации Петербурга, она была разрушена еще до начала работ, которые, в свою очередь, стали катализатором появления трещин.

Глава Центрального района Максим Мейксин отметил достойное качество укрепления конструкций и подчеркнул, что «аварийное состояние не наблюдается». Представители компании-подрядчика в свою очередь заявили, что все «подвижки» конструкций, если они и есть, не опасны и вызваны проблемами старого фонда — дом был возведен в 1872 году.

Однако собственница единственной жилой квартиры дома Мария Шеметова так не считает. «Ту часть помещения, которую долбили последний месяц в глубине дома, показывать не стали. Просто закрыли гипроком и объявили частной собственностью. Беда в том, что именно там проходит газопровод. Независимую экспертизу город проводить не будет, так как не тратить же на это бюджетные деньги. Но если я хочу, то могу этим заняться сама. А так у меня пока все хорошо, никаких подвижек с полом, стенами, трещинами нет. И вот уже снова сыплется моя многострадальная стена на свежевымытый (5 раз!) пол…», — иронично поделилась она по окончании комиссии.

Напомним, с апреля в несущих стенах, на лестничных площадках и пролетах жилого дома №16 по улице Восстания начали появляться трещины. По мнению петербуржцев, проблемы начались после того, как один из жильцов начал проводить капитальный ремонт.

Мария Шеметова обращалась в Администрацию с просьбой разобраться. Она также отмечала, что входная дверь в ее квартиру часто заклинивает, поэтому она подолгу не может выйти из квартиры. Тогда, по итогам комиссии, ее заверили, что «внизу все хорошо».

Местные жители опасаются возникновения аварийной ситуации — дом, возведенный в 70-х годах 19 века, газофицирован, и новые трещины могут вызвать деформацию существующей трассировки. «Риски, связанные со взрывом газа, стремительно возрастают», — отмечают они. Мария Шеметова также добивается решения через суд, который назначен на 8 августа.