Однако увидеть те самые «позвонки» посетителям Лахта Центра не удастся — после завершения работ они будут скрыты за отделочными материалами. Однако именно по ней горожане и гости Петербурга будут переходить на входной уровень башни, откуда стартуют группы на обзорную площадку.

«Сложная конструкция изогнута в трех направлениях и ее впечатляющие ажурные стальные переплетения напоминают позвонки громадного дракона. Немного жаль, что этот невероятный конструктив будет скрыт от глаз после завершения отделки — и лишь посвященные будут знать, что прячется внутри этой парадной лестницы», — поделились в Лахта Центре.

Напомним, ранее Лахта Центр показал, как монтажники меняют лампочки на высоте 462 метров — для того, чтобы осуществить работы, альпинисты преодолевают расстояние до шпиля по пожарной лестнице. К 316-летию со дня основания Санкт-Петербурга Лахта Центр подготовил необычный подарок — 60 таймлапсов, собранных в единую масштабную видеопанораму города (с лучшими видами!). Посмотрите новогоднее видео, в котором Лахта Центр превратился в самую высокую елку 2019 года.

Пока обзорная площадка не работает, онлайн-трансляции из нее уже ведутся — камера установлена на месте будущей обзорной площадки на 87 этаже, на которую смогут подняться посетители высотного здания. С помощью таймлапса также показали три года строительства Лахта Центра. Кроме того, на шпиле Лахта Центра установили метеостанцию для наблюдения за погодой и даже показали, как над городом собираются грозовые тучи. А еще в стройгородке комплекса живет кот Фокс, который присматривает за стройкой, работает наравне со всеми в офисе инженеров и даже ведет свой Instagram.