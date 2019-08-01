В Петербурге запустилась новая визуальная кампания On Tour от Apple. На снимках запечатлены моменты из выступлений музыкантов разных музыкальных жанров — от джазиста Kamasi Washington и рэпера Tyler, the Creator до нежного арт-рок коллектива Florence and the Machine и постоянно экспериментирующей со звучанием британской исполнительницы FKA twigs.

Все снимки в рамках кампании сделаны фотографами, которые хорошо знакомы с исполнителями и умело показывают эмоциональные и личные моменты живых выступлений. Петербургскую музыкальную сцену представили участники треш-поп группы Little Big — в объективе фотографа Евгения Иванова. Вот его 8 советов о том, как правильно делать репортажную съемку на iPhone.