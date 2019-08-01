В Петербурге запустилась визуальная кампания On Tour от Apple. Вот 8 советов, как правильно делать репортажную съемку на iPhone
В Петербурге запустилась новая визуальная кампания On Tour от Apple. На снимках запечатлены моменты из выступлений музыкантов разных музыкальных жанров — от джазиста Kamasi Washington и рэпера Tyler, the Creator до нежного арт-рок коллектива Florence and the Machine и постоянно экспериментирующей со звучанием британской исполнительницы FKA twigs.
Все снимки в рамках кампании сделаны фотографами, которые хорошо знакомы с исполнителями и умело показывают эмоциональные и личные моменты живых выступлений. Петербургскую музыкальную сцену представили участники треш-поп группы Little Big — в объективе фотографа Евгения Иванова. Вот его 8 советов о том, как правильно делать репортажную съемку на iPhone.
- Как бы парадоксально это ни звучало, но во время съемки с плохим освещением в первую очередь стоит искать более освещенные сцены. В любом случае вокруг нас всегда есть источники света — уличные фонари, комнатное освещение, неоновые вывески или даже прожекторы на концертных площадках. Старайтесь держаться к ним как можно ближе, ведь фотография и свет не могут существовать отдельно друг от друга.
- Также не менее важно уверенно держать iPhone, лучше всего двумя руками. Это позволит избежать смазанных снимков, ведь при недостаточном освещении время экспонирования увеличивается. Впрочем, этим советом можно пренебречь, если вам необходимо получить менее четкие фотографии в художественных целях. Например, когда нужно создать эффект движения в кадре.
- Используйте серийную съемку, это значительно увеличивает шансы получить хороший кадр. К примеру iPhone Xs Max умеет снимать со скоростью 10 кадров в секунду, что является хорошим показателем даже в мире цифровых фотоаппаратов. Обязательно пользуйтесь этим и после съемки выбирайте самый удачный снимок.
- Думайте на шаг вперед. Во время съемки динамичных сцен (особенно при плохом освещении) старайтесь предугадать действия снимаемого объекта, это даст вам возможность оказаться в точке съемки раньше и вы обязательно успеете поймать лучший кадр. При этом вам не обязательно куда-то бежать, чаще всего достаточно сделать шаг в сторону или развернуться на несколько градусов.
- Управляйте экспозицией. Здесь все довольно просто — всегда лучше не досветить кадр, чем пересветить. Нажимайте на экран, удерживайте в течение пары секунд и двигайте ползунок вниз, пока в кадре не исчезнут все слишком яркие области. Делайте так всегда, не зависимо от условий съемки. И запомните, что даже очень темные на первый взгляд кадры не обязательно испорчены.
- Ищите контраст. В условиях плохого освещения выигрышнее всего выглядят объекты с чёткими границами, например тёмный силуэт человека на ярком фоне. В такой ситуации даже отсутствие деталей в тенях не будет играть значительной роли из-за хорошей узнаваемости объекта. Экспериментируйте с освещением, ищите лучшие ракурсы и формы.
- Я не большой любитель использования сторонних приложений для съемки на iPhone. Как показывает опыт, стандартной камеры более чем достаточно в подавляющем большинстве случаев, в том числе и в условиях плохого освещения. Автоматический режим здесь работает превосходно. Самый же главный плюс «родной» камеры — это быстрый запуск прямо с заблокированного экрана. Приложения других разработчиков не дают такой возможности и в итоге вам может быть довольно обидно из-за упущенных кадров.
- Не забывайте про вспышку, часто она включается автоматически. У меня было несколько случаев, когда это мешало сделать снимок, оставаясь при этом незаметным. Тем не менее, во многих случаях встроенная вспышка сделает ваши снимки более выразительными и качественными. Главное условие здесь — находиться на таком расстоянии от объекта, чтобы её мощности было достаточно. Я бы сказал, что это около 1-2 метров для достижения наилучшего результата.
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