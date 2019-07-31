В Петербурге установлен новый температурный рекорд — так холодно в июле не было с 1894 года

В последний день июля Петербург установил новый температурный антирекорд — так холодно в городе не было с 1894 года. 125 лет назад в этот день столбик термометра показал отметку в 13,8 градусов тепла, сегодня же воздух прогрелся до 12 градусов с отметкой плюс.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночь на 1 августа в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами кратковременный дождь, днем осадков не обещают. Порывы северного ветра будут достигать 9 метров в секунду, температура воздуха прогреется до 17 градусов.

Напомним, петербуржцы сообщили о снегопаде, который прошел в районе площади Конституции вечером 30 июля. Информация о «редком снеге, который порядочно озадачил горожанку», появилась и в некоторых городских СМИ. Однако главный синоптик Петербурга Александр Колесов заявил, что этого быть не могло — сославшись на данные исследований воздушных масс. А еще Колесов рассказал, почему в городе похолодало и когда ждать потепления.