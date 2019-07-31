Уикенд в Петербурге с 1 по 4 августа

с 1 августа

Фильм «Форсаж: Хоббс и Шоу» / Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw



Очередная часть франшизы про скорость и машины на этот раз обещает больше гэгов: сюжет построен вокруг вынужденной командной работы двух противоположностей – американца Люка Хоббса (бессменный Дуэйн Джонсон) и британца Декарда Шоу (Джейсон Стэйтем).