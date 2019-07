Уикенд в Петербурге с 1 по 4 августа

1 августа 20:00 «Морзе»

Концерт Royal Blood



Британский рок-дуэт, игравший на разогреве у Arctic Monkeys, впервые выступит в Петербурге – в новом клубе «Морзе», который находится на территории пространства «Севкабель Порт». Музыканты исполнят треки с двух своих лонгплеев: «Royal Blood» и «How Did We Get So Dark?»