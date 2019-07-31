Уикенд в Петербурге с 1 по 4 августа
Концерт Rammstein, кинофестиваль в Выборге, механические дятлы и лебеди в Новой Голландии, а также бесплатный опенэйр с отличным лайн-апом «Ленинградские мосты» – как провести эти выходные в городе.
31-20 июля-сентября
Marina Gisich Gallery
Выставка Петра Белого «Слой»
В Marina Gisich Gallery в среду открывается выставка Петра Белого «Слой», в которой он обыгрывает многозначность этого понятия. Художник собрал фрагменты незаконченного ремонта, оголенные провода, прожженные в листах бумаги дыры, сквозь которые каждый может увидеть что-то свое. Так обнажается «изнанка», отсылающая к незримо присутствующим на выставке героям, тоже людям прожженным: бездомным, трудовым мигрантам, к тем, кого мы не видим или сторонимся.
В Marina Gisich Gallery в среду открывается выставка Петра Белого «Слой», в которой он обыгрывает многозначность этого понятия. Художник собрал фрагменты незаконченного ремонта, оголенные провода, прожженные в листах бумаги дыры, сквозь которые каждый может увидеть что-то свое. Так обнажается «изнанка», отсылающая к незримо присутствующим на выставке героям, тоже людям прожженным: бездомным, трудовым мигрантам, к тем, кого мы не видим или сторонимся.
С 1 августа
Новая Голландия
Инсталляции Марко Баротти
С четверг в Новой Голландии появятся две инсталляции Марко Баротти – «Дятлы» и «Лебеди». Они представляют собой движущиеся механические скульптуры. Проект «Дятлы» будет находиться в разных частях острова и действовать до воскресенья, «Лебеди» – во внутреннем пруду и до конца лета.
С четверг в Новой Голландии появятся две инсталляции Марко Баротти – «Дятлы» и «Лебеди». Они представляют собой движущиеся механические скульптуры. Проект «Дятлы» будет находиться в разных частях острова и действовать до воскресенья, «Лебеди» – во внутреннем пруду и до конца лета.
1-4 августа
Фестиваль «Ленинградские мосты»
С четверга по воскресенье в Петербурге вновь пройдет фестиваль «Ленинградские мосты», организованный актером Дмитрием Караневским. Среди его участников – «Свидание», Vougal, Алина Орлова, певец Zoloto и, конечно, ВИА «Пролетарское танго». Локациями концертов станут Банковский, Итальянский, Мало-Конюшенный мосты и «Севкабель Порт». Вход свободный. Подробнее о лайн-апе и фестивале здесь.
С четверга по воскресенье в Петербурге вновь пройдет фестиваль «Ленинградские мосты», организованный актером Дмитрием Караневским. Среди его участников – «Свидание», Vougal, Алина Орлова, певец Zoloto и, конечно, ВИА «Пролетарское танго». Локациями концертов станут Банковский, Итальянский, Мало-Конюшенный мосты и «Севкабель Порт». Вход свободный. Подробнее о лайн-апе и фестивале здесь.
с 1 августа
Фильм «Форсаж: Хоббс и Шоу» / Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw
Очередная часть франшизы про скорость и машины на этот раз обещает больше гэгов: сюжет построен вокруг вынужденной командной работы двух противоположностей – американца Люка Хоббса (бессменный Дуэйн Джонсон) и британца Декарда Шоу (Джейсон Стэйтем).
Очередная часть франшизы про скорость и машины на этот раз обещает больше гэгов: сюжет построен вокруг вынужденной командной работы двух противоположностей – американца Люка Хоббса (бессменный Дуэйн Джонсон) и британца Декарда Шоу (Джейсон Стэйтем).
с 1 августа
Фильм «Гив ми либерти» / Give Me Liberty
Живущий в штате Висконсин русский эмигрант Кирилл Михановский трансформировал личный опыт в трогательное кино о культурных различиях и любви как способе преодолеть любые разногласия.
Живущий в штате Висконсин русский эмигрант Кирилл Михановский трансформировал личный опыт в трогательное кино о культурных различиях и любви как способе преодолеть любые разногласия.
с 1 августа
Фильм «Маленькое красное платье» / In Fabric
Британский эстетский хоррор об одежде-убийце. Главная героиня покупает ярко красное, как советский флаг, платье, которое начинает жить собственной жизнью.
Британский эстетский хоррор об одежде-убийце. Главная героиня покупает ярко красное, как советский флаг, платье, которое начинает жить собственной жизнью.
1 августа
19:30
«Подписные издания»
Лекция Артемия Троицкого
В четверг Артемий Троицкий расскажет в «Подписных изданиях» историю субкультур — от декабристов и гопников до комсомольцев и PussyRiot. Лекция посвящена выходу книги музыкального критика, которая так и называется – «Субкультура». Вход свободный.
В четверг Артемий Троицкий расскажет в «Подписных изданиях» историю субкультур — от декабристов и гопников до комсомольцев и PussyRiot. Лекция посвящена выходу книги музыкального критика, которая так и называется – «Субкультура». Вход свободный.
1 августа
20:00
«Морзе»
Концерт Royal Blood
Британский рок-дуэт, игравший на разогреве у Arctic Monkeys, впервые выступит в Петербурге – в новом клубе «Морзе», который находится на территории пространства «Севкабель Порт». Музыканты исполнят треки с двух своих лонгплеев: «Royal Blood» и «How Did We Get So Dark?»
Британский рок-дуэт, игравший на разогреве у Arctic Monkeys, впервые выступит в Петербурге – в новом клубе «Морзе», который находится на территории пространства «Севкабель Порт». Музыканты исполнят треки с двух своих лонгплеев: «Royal Blood» и «How Did We Get So Dark?»
1 августа
21:00
«Аврора»
Спецпоказ фильма «Вудсток: три дня, изменившие поколение»
В честь 50-летия фестиваля в кинотеатре «Аврора» пройдет специальный показ документального фильма Барака Гудмана «Вудсток: три дня, изменившие поколение». Он состоит из уникальной хроники и редких архивных материалов. После сеанса о культовом опенэйре и его истории подискутируют куратор общественного пространства «Севкабель Порт» Алексей Онацко, создатель клуба «Ионотека» и лейбла Ionoff Music Александр Ионов, режиссер и обозреватель журнала «Собака.ru» Дмитрий Первушин и музыкальный продюсер и организатор фестиваля Stereoleto Илья Бортнюк. Подробнее здесь.
В честь 50-летия фестиваля в кинотеатре «Аврора» пройдет специальный показ документального фильма Барака Гудмана «Вудсток: три дня, изменившие поколение». Он состоит из уникальной хроники и редких архивных материалов. После сеанса о культовом опенэйре и его истории подискутируют куратор общественного пространства «Севкабель Порт» Алексей Онацко, создатель клуба «Ионотека» и лейбла Ionoff Music Александр Ионов, режиссер и обозреватель журнала «Собака.ru» Дмитрий Первушин и музыкальный продюсер и организатор фестиваля Stereoleto Илья Бортнюк. Подробнее здесь.
1-4 августа
«Аврора»
Ретроспектива Квентина Тарантино
Синематека журнала «Искусство кино» организует ретроспективу Квентина Тарантино в кинотеатре «Аврора». Зрителям на большом экране вновь покажут его культовые фильмы – «Бешеные псы», «Джеки Браун» и «Убить Билла» (Том 1 и Том 2). После демонстрации второй части «Убить Билла» (4 августа) о режиссере расскажет кинокритик Антон Долин.
Синематека журнала «Искусство кино» организует ретроспективу Квентина Тарантино в кинотеатре «Аврора». Зрителям на большом экране вновь покажут его культовые фильмы – «Бешеные псы», «Джеки Браун» и «Убить Билла» (Том 1 и Том 2). После демонстрации второй части «Убить Билла» (4 августа) о режиссере расскажет кинокритик Антон Долин.
со 2 августа
Фильм «Оленья кожа» / Le daim
Абсурдистская комедия с Жаном Дюжарденом и Адель Энель о болезненной привязанности главного героя к ковбойской куртке из оленьей кожи. В Петербурге в пятницы пройдет спецпоказ картины с участием кинокритиков Марии Кувшиновой и Татьяны Шороховой.
Абсурдистская комедия с Жаном Дюжарденом и Адель Энель о болезненной привязанности главного героя к ковбойской куртке из оленьей кожи. В Петербурге в пятницы пройдет спецпоказ картины с участием кинокритиков Марии Кувшиновой и Татьяны Шороховой.
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Yulia Grigoryeva / Shutterstock.com
2 августа
19:00
«Газпром Арена»
Концерт Rammstein
Не выпускавшие альбомы почти декаду стадионные короли индастриал-метала весной разродились эпичным «Deutschland» – пощечиной родной Германии и коллективной радостью многочисленным фанатам.
Не выпускавшие альбомы почти декаду стадионные короли индастриал-метала весной разродились эпичным «Deutschland» – пощечиной родной Германии и коллективной радостью многочисленным фанатам.
2-8 августа
Выборг
Кинофестиваль «Окно в Европу»
В Выборге в пятницу открывает кинофестиваль «Окно в Европу». На нем, например, можно будет увидеть анимационную ленту Константина Бронзита «Космос не может жить без нас», фильм-победитель «Кинотавра» «Бык», картину Натальи Назаровой «Простой карандаш», дебют Ивана Снежкина «Печень» и многие другие. Подробнее о программе здесь.
В Выборге в пятницу открывает кинофестиваль «Окно в Европу». На нем, например, можно будет увидеть анимационную ленту Константина Бронзита «Космос не может жить без нас», фильм-победитель «Кинотавра» «Бык», картину Натальи Назаровой «Простой карандаш», дебют Ивана Снежкина «Печень» и многие другие. Подробнее о программе здесь.
2-4 августа
Гатчина
Международный фестиваль «Оперетта-парк»
В Гатчине вновь пройдет опенэйр «Оперетта-парк» от театра Музкомедии. В этом году акцент сделан на «золотой фонд» его репертуара – «Баронессу Лили» (2 августа), «Графиню Марицу» (3 августа), а также гала-концерт звезд театра (4 августа).
В Гатчине вновь пройдет опенэйр «Оперетта-парк» от театра Музкомедии. В этом году акцент сделан на «золотой фонд» его репертуара – «Баронессу Лили» (2 августа), «Графиню Марицу» (3 августа), а также гала-концерт звезд театра (4 августа).
2-4 августа
«Севкабель Порт»
Благотворительный бутик-сейл фонда AdVita
Фонд AdVita, помогающий детям и взрослым с онкологическими заболеваниями, при информационной поддержке «Собака.ru» устраивает в «Севкабель Порту» седьмой благотворительный бутик-сейл. На нем будут продаваться вещи от российских дизайнеров со скидками до 50%. Подробнее об участниках здесь. Вход свободный.
Фонд AdVita, помогающий детям и взрослым с онкологическими заболеваниями, при информационной поддержке «Собака.ru» устраивает в «Севкабель Порту» седьмой благотворительный бутик-сейл. На нем будут продаваться вещи от российских дизайнеров со скидками до 50%. Подробнее об участниках здесь. Вход свободный.
3 августа
12:00
Русский музей
Фестиваль «Человек мира»
В субботу на площади перед Русским музеем пройдет музыкально-пластический перфоманс «Симфония мира». Аркадий Шилклопер, Brinstaar и струнный квинтет iCQ-project вместе с театральной компанией из Лонона New Public, Павлом Семченко из инженерного театра «Ахе», труппой «Театра Земли», танцовщиками Дома танца «Канон Данс» и многими другими будут исследовать пространство с помощью тела, звука и цвета. Перфоманс – часть фестиваля «Человек мира», который проходит не только в Петербурге. Вход свободный. Подробнее здесь.
В субботу на площади перед Русским музеем пройдет музыкально-пластический перфоманс «Симфония мира». Аркадий Шилклопер, Brinstaar и струнный квинтет iCQ-project вместе с театральной компанией из Лонона New Public, Павлом Семченко из инженерного театра «Ахе», труппой «Театра Земли», танцовщиками Дома танца «Канон Данс» и многими другими будут исследовать пространство с помощью тела, звука и цвета. Перфоманс – часть фестиваля «Человек мира», который проходит не только в Петербурге. Вход свободный. Подробнее здесь.
4 августа
13:00
«Севкабель Порт»
Блюзовый фестиваль «Мосты»
В воскресенье в «Севкабель Порту» пройдет блюзовый Фестиваль «Мосты» с участием американцев John Nemeth & The Blue Dreamers, Rick Estrin & The Nightcats, Aki Kumar. Лкальная поддержка от Тамары Оген & Magnet Vox.
В воскресенье в «Севкабель Порту» пройдет блюзовый Фестиваль «Мосты» с участием американцев John Nemeth & The Blue Dreamers, Rick Estrin & The Nightcats, Aki Kumar. Лкальная поддержка от Тамары Оген & Magnet Vox.
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