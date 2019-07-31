Россия стала лидером среди стран мира по выгодности такси

Россия возгласила мировой рейтинг по выгодности такси. Тем, кто проезжает меньше 5,4 тысячи километров в год, дешевле пользоваться «разовым» средством передвижения, чем обзавестись личным автомобилем. На втором месте Индия — с показателем 2,7 километров в год, тогда как в Великобритании аналогичный показатель оценивается в 1,2 тысячи.

Согласно исследованиям банка HSBC, в России цена поездки на такси в среднем на 75% меньше, чем в США, тогда как годовая стоимость обслуживания личного автомобиля дешевле только на 30%. Стоимость одной поездки около 130 рублей в целом по стране и около 350 — в Москве. «Таким образом, в России цены на такси пропорциональны доходам, а цены на автомобили не пропорциональны. Поэтому сложилась такая ситуация», — объясняет представитель банка.

Сервисы заказа такси в России могут позволить себе более низкие цены в сравнении с другими странами мира благодаря большой аудитории. Общественный транспорт во многих регионах страны недостаточно развит, что повышает спрос на пользование услугами перевозчиков. При этом приложения для заказа такси установлены на смартфонах только 45% россиян. В США приложениями пользуется 40% населения, в Великобритании — 30%, в Германии — 20%.

Напомним, «Яндекс.Такси» разрешит пассажирам самостоятельно выбирать музыку, которая будет играть в салоне во время поездки. Сервисы онлайн-заказа такси начали тестировать новую систему обмена данными о времени работы водителей, которая позволит сократить число происшествий на дорогах. А еще петербургский художник Илья Тихомиров изобразил будущее городского транспорта в шуточных рифмованных открытках. Электробусы, безусые троллейбусы, трамваи, в которых не жарко — уже в 2020.