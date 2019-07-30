В Сибири горят три миллиона га леса. Что важно знать

В Сибири уже несколько недель бушуют пожары, от смога страдают жители городов и сел. Вокруг Красноярска полыхают миллионы гектаров леса. О реальном положении вещей рассказывает главный редактор «Красноярск.Собака.ru» Александра Таянчина.

Что происходит Масштабы природного бедствия устрашают, тем более что растут они в геометрической прогрессии: сначала горело 500 тысяч гектаров, потом цифра приблизилась к миллиону, сейчас площадь лесных пожаров в Восточной Сибири достигла трех миллионов гектаров, а это территория сравнимая с площадью Бельгии. В эпицентре оказалась Иркутская область, не успевшая оправиться от наводнений, а также Якутия и Красноярский край. Это не сухая информация из новостных сводок, а то, что мы испытали на себе. Целую неделю наш город был похож на филиал Сайлент Хилла, а смог подчас был такой густой, что затруднял видимость, не говоря уже о том, что дышать было тяжело. Многие ходили в специальных масках, МЧС России предостерегало жителей от долгих прогулок, а беременным и людям из группы риска вовсе советовали оставаться дома. Сейчас ситуация со смогом в Красноярске стабилизировалась, в минувшие выходные горожане впервые за долгое время увидели голубое небо. Однако Восточная Сибирь продолжает пылать, огонь подбирается к населенным пунктам. Сегодня в профиле @nebo.community опубликовали видео пожара всего в 100 километрах от административного центра Богучанского района Красноярского края – селе Богучаны.

В социальных сетях многие сразу начали бить тревогу. Главным агентом влияния остается сообщество @nebo.community, в котором ежедневно размещается карта города, на которой отмечены все зоны превышения предельно допустимой концентрации вредных частиц в воздухе. Именно в этом паблике разворачиваются обсуждения, публикуются подчас шокирующие видео и новые факты, которые говорят о том, что пожары не заканчиваются, а смог в Красноярске пропал, только потому что изменилась роза ветров.

Почему тушить – экономически нецелесообразно Больше всего негодования в социальных сетях у людей вызывает тот факт, что на ликвидацию пожаров брошено недостаточно сил. Остается открытым вопрос, как можно было допустить, чтобы они достигли таких катастрофических масштабов. Работы ведутся, но проблема состоит в том, что большая часть горящих лесов находится в труднодоступных и удаленных территориях – специалисты заявляют, что тушить там экономически нецелесообразно. И это законно: в 2015 году был подписан приказ, согласно которому региональные комиссии по чрезвычайным ситуациям оставляют за собой право решать, стоит ли бороться с огнем, если он не угрожает поселениям, объектам экономики и если «прогнозируемые затраты на тушение превышают прогнозируемый вред». Губернатор Красноярского края Александр Усс на встрече со студентами Сибирского федерального университета высказал схожее мнение: «Вот если у нас зимой холодная погода и возникает метель, никому же не приходит в голову топить айсберги, чтобы у нас было потеплее. Вот нечто похожее, думаю, применительно и к лесным пожарам в зоне контроля. Дело не только в правительстве, дело в том, что это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а может даже где-то и вредно». Что думают жители Однако многие красноярцы не согласны с таким положением вещей. После высказывания о «нецелесообразности» они стали активно писать о проблеме в социальных сетях, обращаться к знаменитостям. Быстро отреагировал «Гринпис России», так появилась первая петиция с требованиями к властям начать активные действия по борьбе с пожарами.

Следом на портале change.org была опубликована петиция с призывом ввести режим ЧС в Сибири, сейчас ее подписали уже 750 тысяч человек. После этого режим ЧС был наконец-то был введен. Если вчера по тегу #потушитепожарывсибири в соцсетях было около 500 публикаций, то сегодня их уже больше 12 тысяч. Многие восприняли бездействие властей как личную трагедию: пишут посты как неравнодушные горожане, так и лидеры мнений, которые всеми способами пытаются привлечь внимание к проблеме. Красноярская художница Валерия Тыняная создала серию плакатов о том, как горят «зеленые легкие» России. С каждым днем градус общественных дискуссий повышается. Высказались по теме Баста, Илья Соболев, Сергей Зверев, Ирэна Понарошку, Любовь Толкалина.