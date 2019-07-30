Петербуржцам предложили самостоятельно оплачивать камеры видеонаблюдения и сигнализацию на крышах

В Смольном предложили петербуржцам самостоятельно оплатить установку и обслуживание камер видеонаблюдения и сигнализации. Систему планируют сделать одним из основных инструментов борьбы с нелегальными прогулками по крышам и руферами-одиночками.

В историческом центре Петербурга выявлено 170 жилых домов, по крышам которых чаще других гуляют руферы. Как отмечает председатель жилищного комитета Сергей Шарлаев, установка сигнализации и камер видеонаблюдения за счет жильцов возможна только с их согласия. Он также отметил, что по некоторым адресам управляющие организации уже установили подобную систему за свой счет.

В начале июля врио губернатора Петербурга Александр Беглов дал распоряжение оборудовать крыши домов в центре города врезными замками и системами видеонаблюдения. По его мнению, частные организации и руферы-одиночки, которые собирают группы туристов и водят их по крышам, являются большой проблемой для Петербурга. Подобные прогулки опасны не только для любителей посмотреть на город с высоты, но и для жильцов домов — металлическая кровля изнашивается и начинает протекать.

Ранее петербургские градоначальники предложили легализовать прогулки по крышам при помощи башен местной противовоздушной обороны. Заброшенные сооружения хотят обустроить под смотровые площадки после того, закон о запрете руфинга в Петербурге официально вступит в силу. В городе также планируют штрафовать экскурсоводов, устраивающих нелегальные прогулки по крышам. Осенью того же года прогулки по крышам планировали и вовсе запретить. Кроме того, врио губернатора Петербурга Александр Беглов поручил руководству жилищного комитета разобраться с незаконными экскурсиями — по его мнению, руферы портят кровлю и становятся причиной протечек в осенне-весенний сезон.