Появился всероссийский онлайн-сервис поиска пропавших животных

«Яндекс» совместно с фирмой Purina запустили онлайн-сервис поиска пропавших животных . Для того, чтобы сообщить о потеряшке или рассказать о находке, необходимо заполнить анкету с приметами питомца — далее информация будет появляться на страницах поисковика и в рекламной сети с учетом геолокации.

За 2018 год пользователи поисковика задали более 500 тысяч запросов, связанных с потерей или находкой домашних животных. Как уточнили в компании, кошек искали чаще, чем собак — доля таких запросов составила 56%. При этом, по статистике, каждого седьмого питомца удается найти.

Для того, чтобы найти потерявшегося питомца или сообщить о нахождении животного, нужно составить его «фоторобот», прикрепить фотографию, контактные данные и отметить район, где это произошло. После отправки информации сервис начнет показывать анкеты животных на сайтах «Яндекса» и в рекламной сети.

«Если пропала кошка или собака, важно оповестить об этом как можно больше людей в районе поисков. Мы решили создать сервис, позволяющий привлечь к поискам максимум людей, которые могли видеть пропавшего питомца», — рассказали в пресс-службе «Яндекса». Также отмечается, что радиус для показа объявления определен на основании информации о поведении потерявшихся собак и кошек.

Напомним, ранее китайский стартап Megvii, который занимается разработкой технологий по распознаванию лиц, выпустил приложение для распознавания собак по снимкам носа. По данным разработчиков, с помощью приложения уже были найдены 15 тысяч потерянных собак. А еще за собаками и кошками из петербургских приютов теперь можно ухаживать в режими онлайн в рамках социального проекта Teddy Food — с помощью него можно убедиться, что животное существует, с ним хорошо обходятся, а также содержат в надлежащих условиях.