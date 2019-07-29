Трещит по швам: жители дома на улице Восстания рассказали о сквозных трещинах в стенах и на лестничных площадках

Жители дома №16 по улице Восстания в Петербурге бьют тревогу. С апреля в несущих стенах, на лестничных площадках и пролетах начали появляться сквозные трещины. По мнению петербуржцев, проблемы начались после того, как один из жильцов начал проводить капитальный ремонт — под руководством «нерадивых работников здание стало стремительно разрушаться».

В апреле Мария Шеметова обращалась в Администрацию Центрального района с просьбой разобраться. Она также отмечала , что входная дверь в ее квартиру часто заклинивает, поэтому она подолгу не может выйти из квартиры. Тогда, по итогам комиссии, ее заверили, что «внизу все хорошо», а вынесение решения об аварийности дома «дней через тридцать вынесут». Уходя, инспекция в составе представителей жилищного комитета, сотрудников МЧС, представителей администрации Центрального района и управляющей компании, установила маяки на стене, необходимые для наблюдения за состоянием трещин.

Как рассказала «Собака.ru» собственница одной из квартир Мария Шеметова, разрушительный ремонт в доме начался в апреле. После недолгого затишья собственник помещения на первом этаже продолжил работы уже в июле. «Каждый день ведутся работы перфоратором. У меня дрожит мебель, пол опустился в половине квартиры, трещит гипрок. Администрация отвечает, что все работы остановлены», — рассказала Шеметова.

«Я могу бороться только за свою квартиру, но она в доме, даже информацию о состоянии которого мне нельзя получить, так как он — общественная собственность, а не моя. Но рушится именно дом! Чтобы не тратиться, администрация Центрального района поручила экспертизу и восстановление той «организации» в лице одного человека, которая и разрушила все несущие перекрытия», — рассказала «Собака.ru» Шеметова. Она также отметила, что сегодня, 29 июля, представители Администрации проведут проверку по факту того, что работы не ведутся.

Местные жители опасаются возникновения аварийной ситуации — дом, возведенный в 70-х годах 19 века, газофицирован, и новые трещины могут вызвать деформацию существующей трассировки. «Риски, связанные со взрывом газа, стремительно возрастают», — отмечают они. Мария Шеметова также добивается решения через суд, который назначен на 8 августа. «Достоит ли дом до этого момента, не знаю. Остановить работы не получается. Никто не следит за маяками, которые были поставлены с нарушением норм и давно отошли от стены. Недавно пробили насквозь еще одну. Не знаю, что делать», — рассказывает она.

23 июля в администрации Петербурга заявили о том, что показатель по аварийному жилью для города в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» завышен вдвое. Так, к 2024 году в Петербурге должно быть расселено 434,3 тысячи квадратных метров аварийного жилья — из них в 2019 году уже расселено 433,7 тысяч.

«Почему мы ведем диалог с Минстроем в этой части, потому что линейный подход для всех субъектов не характеризует текущее состояние объемов аварийного жилья для Петербурга, показатель, по нашему мнению, в два раза завышен для города, он неэффективный в таких объемах», — отметил тогда председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга Валерий Москаленко.