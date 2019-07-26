На западе Европы побит температурный рекорд — в некоторых странах впервые с начала измерений
На западе Европы в очередной раз за лето побит температурный рекорд. В Париже аномально высокие 42,6 градуса, а в бельгийском Англере 40,2 — впервые с 1833 года. Из-за небывалой жары останавливаются поезда, возникают пожары, а люди предпочитают прятаться в холодильниках.
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@happydesigner
Вчера, 25 июля, температурный рекорд в Германии, Нидерландах и Бельгии был побит дважды. В голландском Эйндховене измерения показывали 39,3 градусов выше нуля, после чего в рекорд был побит несколько раз — сейчас в муниципалитете Гилзе-эн-Рейен столбик термометра показывают цифру 40,7.
Впервые с начала измерений в 1833 году, в бельгийском Англере зафиксировали рекордные 40,2 градусов. В немецком городе Линген зарегистрирована температура в 41,5 градус. Британские синоптики также говорят о рекорде — в Эссексе воздух прогрелся до 33,5 градусов. Самую высокую температуру в Англии зарегистрировали в августе 2003 года — 38,5 градусов.
В Париже — 42,6 градуса. Предыдущий рекорд температуры был зафиксирован в июле 1947 года — 40,4 градусов. В Португалии возник самый крупный лесной пожар за год — тысяча человек практически справились с ним, однако власти просят оставаться начеку.
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"I love London #heatwave", фото: @Charl_E_Hull
Британские железные дороги также предупреждают об ограничении скорости и интервала движения поездов на некоторых участках. Пассажирам в Германии и Франции рекомендуют отложить поездки по мере возможности. Немецкие власти также запретили часть круизов по Дунаю из-за падения уровня воды в реке.
Специалисты опасаются, что аномальная жара может навредить пострадавшему от пожара в ночь на 16 апреля Нотр-Дам-де-Пари — кладка может стать слишком хрупкой из-за сухого воздуха, а вода, оставшаяся в стенах после тушения, испаряется слишком быстро.
В бельгийском зоопарке тигров начали кормить замороженными курами, а медведей — арбузами. На ферме Мидделхарис в Голландии погибли несколько сотен свиней — из-за того, что жара вывела из строя систему вентиляции. По всей Европе городские власти раздают бесплатную воду бездомным, приводят больницы в режим повышенной готовности и открывают муниципальные здания для всех, кто ищет укрытия в тени.
Another glorious day in the sunshaaaaaaaargh! pic.twitter.com/HxIHDB6gOZ— James Dyer (@jamescdyer) July 24, 2019
the ice pool makes it bearable ✌😎— Mickey 2.0 🎸 (@TeddybearMickey) July 26, 2019
Happy weekend everybear ❤#heatwave #Hitzerekord 🔥 pic.twitter.com/562qsPV89G
Only in the UK.....😂😂😂 #hottestdayoftheyear #heatwave #londonheatwave #UKHottestJulyDay pic.twitter.com/ZhOQcZTvgW— Mr Cee (@Mr_KCee) July 25, 2019
В Twitter запустили хештеги #heatwave и #hottestdayoftheyear, с помощью которых жители стран Европы жалуются на жару, прячутся в холодильниках, признаются в любви кондиционерам и шутят, что на Земле открылись врата в ад. Одновременно с этим специалисты напоминают о жаре 2003 года — тогда только в одной Франции из-за высокой температуры погибли почти 11 тысяч человек.
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