На западе Европы в очередной раз за лето побит температурный рекорд. В Париже аномально высокие 42,6 градуса, а в бельгийском Англере 40,2 — впервые с 1833 года. Из-за небывалой жары останавливаются поезда, возникают пожары, а люди предпочитают прятаться в холодильниках.

Вчера, 25 июля, температурный рекорд в Германии, Нидерландах и Бельгии был побит дважды. В голландском Эйндховене измерения показывали 39,3 градусов выше нуля, после чего в рекорд был побит несколько раз — сейчас в муниципалитете Гилзе-эн-Рейен столбик термометра показывают цифру 40,7.

Впервые с начала измерений в 1833 году, в бельгийском Англере зафиксировали рекордные 40,2 градусов. В немецком городе Линген зарегистрирована температура в 41,5 градус. Британские синоптики также говорят о рекорде — в Эссексе воздух прогрелся до 33,5 градусов. Самую высокую температуру в Англии зарегистрировали в августе 2003 года — 38,5 градусов.

В Париже — 42,6 градуса. Предыдущий рекорд температуры был зафиксирован в июле 1947 года — 40,4 градусов. В Португалии возник самый крупный лесной пожар за год — тысяча человек практически справились с ним, однако власти просят оставаться начеку.