Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект, разрешающий россиянам охотиться с помощью лука и стрел. Легализация оружия, по мнению парламентариев, «самым положительным образом» скажется на развитии индустрии и имидже России как «великой охотничьей державы». Хотим как Китнисс Эвердин!

Согласно принятым поправкам в Федеральный закон «Об оружии» и статью «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов», луки причислили к охотничьему оружию, приобрести которое можно только при наличии охотничьего билета и разрешения на владение соответствующего оружия. Отмечается, что реализация законопроекта не потребует дополнительных расходов, поскольку порядок оборота оружия не изменится.

Авторы законопроекта отмечают, что стрельба из лука в настоящее время является популярной среди россиян. По мнению парламентариев, разрешение на охоту с использованием данного оружия «самым положительным образом скажется на развитии всей охотничьей индустрии в России, а также имидже России как великой охотничьей державы».

«Выше в настоящее время сотни тысяч граждан России являются владельцами луков. Во многих городах устроены тиры, приспособленные для стрельбы из лука. Владельцы луков тренируются, участвуют в различных спортивных соревнованиях, объединяются в клубы и общественные организации. При этом многие российские владельцы луков участвуют в организации и проведении охоты за рубежом», — говорится в пояснительной записке.