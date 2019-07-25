Тюлень Крошик обзавелся тюнингованным бассейном и снялся в фильме о ладожских нерпах (в главной роли!)
Хотите знать, как поживает тюлень Крошик — главная ластоногая звезда Петербурга? Рассказывают сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы. Бассейн подопечного постепенно улучшают — например, «нежные глазенки обитателя темных глубин» защитили от солнца при помощи зонтиков. А еще Крошик подался в кино и снялся в фильме о ладожских нерпах (в главной роли!).
Модернизация бассейна Крошика происходит постепенно и при содействии петербуржцев. От солнца подопечного Фонда теперь защищают элегантные зонтики, а чистоту воды в месте обитания поддерживают установки для фильтрации. «Крошику вся эта возня и обновки очень нравятся», — отмечают сотрудники.
Крошик, который и без того «думает, что он человек», решил подогреть к себе интерес при помощи кинематографа — и принял участие в съемках фильма о ладожских нерпах, производством которого занимается группа Владимира Марина из Института океанологии имени Ширшова. В составе съемочной бригады присутствовал обладатель «Золотой черепахи», фотограф Данил Хусаинов, который решил провести фотосессию Крошику. Ожидаем обострение крошиковской «звездной болезни»!
Напомним, тюлененку Крошику настолько понравилось жить в домашних условиях центра спасения балтийской нерпы, что он не захотел возвращаться в дикую природу. Вот как вспоминают историю появления малыша его «вторые родители» — Вячеслав Алексеев и Елена Андриевская:
Вячеслав Алексеев и Елена Андриевская, создатели Центра спасения балтийской нерпы:
«В первый раз, когда мы выпустили его в Финский залив, он вернулся к нам через пятнадцать минут, а во второй проплавал там три недели. Потом нам стали звонить и рассказывать о его злодействах: он выходил на пляж, лез к отдыхающим на ручки, воровал рыбу. Ему попадались хорошие люди, но рано или поздно он нарвался бы на браконьеров или винт лодки, поэтому мы приняли решение снова забрать его к себе. Он очень привязан к человеку, за всю жизнь я ничего подобного не встречал. Если вдруг нам попадется такая же подруга для него, мы сможем вывести настоящую домашнюю нерпу».
Крошик, несомненно, главная звезда Петербурга и любимец горожан всех возрастов. В декабре он торжественно поздравляет петербуржцев с наступающим Новым Годом, во время долгих новогодних праздников щеголяет с обледенелыми усами или заставляет сотрудников Фонда друзей балтийской нерпы хвататься за сердце (и кувалду!), когда его бассейн затягивает ледяной коркой.
С наступлением весны Крошик начинает линять и становится похожим на потертую плюшевую игрушку, послушно отправляется в карантинный бокс, где ленится нырять и отказывается худеть (не в идеальной фигуре счастье!). Но по долгу службы все-таки помогает биологам, подбирает GPS-передатчики и «передает» сотрудникам центра спасения — они нужны для того, чтобы следить и помогать подопечным в случае беды.
Хорошо поработал, хорошо отдохни: показываем на примере Крошика, как надо принимать солнечные ванные. Когда становится совсем жарко, он перебирается в люксовый спа-отель: обитатель холодных северных вод переносит небывалую июльскую жару с помощью сотрудников центра, которым приходится чаще обычного менять воду в бассейне и в два раза сильнее любить и баловать звездочку. А с наступлением первых холодов радуется и первому снегу. Одним словом: обожаем!
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