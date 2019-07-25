Тюлень Крошик обзавелся тюнингованным бассейном и снялся в фильме о ладожских нерпах (в главной роли!)

Модернизация бассейна Крошика происходит постепенно и при содействии петербуржцев. От солнца подопечного Фонда теперь защищают элегантные зонтики, а чистоту воды в месте обитания поддерживают установки для фильтрации. «Крошику вся эта возня и обновки очень нравятся», — отмечают сотрудники.

Крошик, который и без того «думает, что он человек», решил подогреть к себе интерес при помощи кинематографа — и принял участие в съемках фильма о ладожских нерпах, производством которого занимается группа Владимира Марина из Института океанологии имени Ширшова. В составе съемочной бригады присутствовал обладатель «Золотой черепахи», фотограф Данил Хусаинов, который решил провести фотосессию Крошику. Ожидаем обострение крошиковской «звездной болезни»!

Напомним, тюлененку Крошику настолько понравилось жить в домашних условиях центра спасения балтийской нерпы, что он не захотел возвращаться в дикую природу. Вот как вспоминают историю появления малыша его «вторые родители» — Вячеслав Алексеев и Елена Андриевская: