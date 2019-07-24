Уикенд в Петербурге с 25 по 28 июля

27-28 июля Приморский парк Победы

Фестиваль «О, да! Еда!»



В выходные в Петербурге вновь пройдет фестиваль «О, да! Еда!». В Приморском парке Победы соберутся около 150 гастро-участников. Тема года – кухни мира: от Азии и Америки до Скандинавии и России. Организаторы обещают микс из раменных, гавайского крафта, марокканского базара, барбекю, шведской фики и новой русской кухни. Кроме того, мастер-классы будут давать шеф-повара Александр Белькович, Александр Жеребцов, Иннокентий Регентов и другие.