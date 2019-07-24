Уикенд в Петербурге с 25 по 28 июля
Электронный фестиваль Present Perfect, культовая картина «Бойцовский клуб» в повторном прокате и концерт Леонида Агутина на крыше с видом на залив – как провести эти выходные в городе.
с 25 июля
Культовый фильм Дэвида Финчера выходит в повторный прокат. Критикующий общество потребления триллер с Брэдом Питтом, Эдвардом Нортоном и Хеленой Бонем Картер вновь можно увидеть на большом экране.
с 25 июля
Основанная на реальных событиях история сыщика Видока – выходца из преступного мира, согласившегося возглавить парижскую полицию. Главные роли в картине сыграли Венсан Кассель и Ольга Куриленко.
с 25 июля
Драма по мотивам пьесы Шекспира претендовала на приз Московского кинофестиваля. История Гамлета в нем рассказана, как легко догадаться по названию, с точки зрения Офелии. Ее играет словно сошедшая с картин прерафаэлитов Дэйзи Ридли.
с 25 июля
Очередная часть франшизы про безудержные танцы: этап конкурса теперь проходит в Китае, оттуда же все участники хореографического баттла.
с 25 июля
Комедийный трэш-триллер с Моникой Беллуччи про обычного юношу, открывающего в себе способности охотника за демонами.
с 25 июля
Документальный фильм Рона Ховарда о Лучано Паваротти. О великом теноре в нем рассказывают Спайк Ли, Боно, Пласидо Доминго и многие другие.
с 25 июля
Режиссер картины «Коко до Шанель» Анн Фонтен сняла провокационную версию Белоснежки. Оставшаяся сиротой Клэр (Лу де Лааж) бежит от злой мачехи (Изабель Юппер) на отдаленную ферму в объятия семерых мужчин. Вопрос тут всего один: зачем это все Юппер.
с 25 июля
Версия сказки про Золушку с принцем Лиамом Макинтайром из «Спартака», Харви Кейтелем в роли его менеджера и Петербургом как местом действие. Главная героиня и по совместительству сценаристка фильма – уехавшая 11 лет назад в Голливуд россиянка Женя Танаева.
25 июля
19:30
«Планетарий №1»
В четверг в «Планетарии №1» участник «ГЭНГЪ» и краевед Алексей Шишкин прочтет лекцию о финском архитектурном наследии петербургских пригородов: где находится небоскреб в стиле Ле Корбюзье, деревянные усадьбы и церкви. Вход свободный, но по регистрации.
25 июля
19:30
«ОхтаЛаб»
В четверг в «ОхтаЛабе» магистр психологии и популяризатор науки Виталий Васянович расскажет, как понять, что вам пора к психотерапевту, и выбрать хорошего специалиста, который подходит именно вам. Вход свободный, но по регистрации.
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Елена Павлова
25 июля
20:00
«Бертгольд-центр»
В «Бертгольд Центре» в четверг покажут постановку «Три сестры» на основе материалов допроса сестер Хачатурян. Автор спектакля – режиссер Елена Павлова, которая хочет привлечь внимание «к проблеме патриархального строя» и «домашнего насилия». Вход за пожертвование.
25 июля
20:00
Roof Place
На фестивале концертов на крыше Roof Fest в четверг выступит Леонид Агутин. В Roof Place (Кожевенная линия, 30) музыкант вместе со своей командой виртуозов «Эсперанто» споет как проверенные временем хиты («Сиреневой луне» будем подпевать всем залом!), так и треки с недавних альбомов «Просто о важном», «50» и «Cover Version».
25 июля
20:00
Union bar
В четверг Сергей Сироткин выступит в Union bar. Автора манифестов о тревожной юности «Бейся сердце» и «Выше домов» споет акустические (еще более трогательные!) версии своих песен. Выступление рассчитано только на 150 слушателей.
25-28 июля
Новая сцена Александринского театра
С 25 по 28 июля на Новой сцене Александринского театра уже во второй раз пройдет фестиваль акусматической музыки. В программе – как классика, так и произведения современных композиторов и музыкальные эксперименты .Жанр акусаматики появился во Франции в конце 1940-х. В 1974 году композитор Франсуа Бейль придумал для него специальный инструмент – «Акусмониум» (по сути – это несколько десятков громкоговорителей разных форм, размеров и частот). Подробности программы здесь.
26-28 июля
Новая Голландия
Новая Голландия с 2020 года запускает свой фестиваль дебютного кино. В 2019-м пройдет его превью с бесплатными показами фильмов учеников Александра Сокурова («Дылдой» Кантемира Балагова и «Мальчиком русским» Александра Золотухина), дискуссией с продюсером Александром Роднянским и режиссером Алексеем Попогребским, а также презентациями киношкол. Подробнее здесь.
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Яна Тумина
26-28 июля
Елагин парк
На Елагином острове с 26 по 28 июля уже в девятый раз пройдет одноименный ему фестиваль уличных театров. В этом году спектакли покажут труппы из России, Франции, Голландии, Испании, Чехии, Польши, Италии, Аргентины и Кореи. Например, компания Groupo Puja привезла акробатическую версию «Дон Кихота», французы Lucamoros – историю черепахи Гогена, а Яна Тумина и Павел Семченко – космогонический спектакль «Дневник Колобка». Подробности здесь.
26-28 июля
«Севкабель Порт»
На самом мощном в России электронном фестивале в «Севкабель Порту» ждем записавший недавно фит с Tommy Cash берлинский дуэт Modeselektor, бескомпромиссную техно-королеву и одного из лучших диджеев мира Хелену Хауфф, а также загадочного российского продюсера Gesloten Cirkel — никто не знает, кто он на самом деле. Про инсталляции, которые будут на ивенте, подробнее читайте здесь.
26 июля
20:00
«Лес Villa»
Петербургское дрим-поп трио Chkbns презентует 26 июля в клубе «Лес Villa» дебютный альбом Autwik — ровно через три месяца после выхода пластинки. Осенью музыканты отправятся в европейский тур.
27-28 июля
Приморский парк Победы
В выходные в Петербурге вновь пройдет фестиваль «О, да! Еда!». В Приморском парке Победы соберутся около 150 гастро-участников. Тема года – кухни мира: от Азии и Америки до Скандинавии и России. Организаторы обещают микс из раменных, гавайского крафта, марокканского базара, барбекю, шведской фики и новой русской кухни. Кроме того, мастер-классы будут давать шеф-повара Александр Белькович, Александр Жеребцов, Иннокентий Регентов и другие.
27-12 июля-октября
Anna Nova Gallery
Арт-группа «Север 7» открывает в галерее Anna Nova выставку с эстетикой кэмпа и тинейджерства. Пространство заполнят раскрашенными тотемными скульптурами и масками североамериканских индейцев, артефактами и предметами современной материальной культуры, эталонами ЗОЖ и изысками безглютеновой диеты аборигенов, иконами женского культуризма и плюшевыми камерами тюрьмы строгого режима. Подробнее здесь.
27-8 июля-сентября
Росфото
В Росфото покажут фотографии из Косово, Абхазии и Приднестровья — 60 черно-белых снимков, на которых французский фотограф Жан-Кристоф Куэ зафиксировал жизнь в трех непризнанных республиках. Подробнее здесь.
27-28 июля
Выборгский замок
В выходные в Выборгском замке пройдет ежегодный фестиваль «Турнир Святого Олафа», посвященный Средневековью. В программе – рыцарские бои, выступления поэтов-менестрелей и музыкальных групп. Подробности здесь.
27 июля
12:00
«Подписные издания»
«Диалоги» на этот раз пройдут в обновленном формате. 27 июля дискуссии будут начинать с полудня, перерыв между ними станет час, а площадкой – «Подписные издания». Первыми (и как раз про книги) поговорят директор магазина и соучредитель Black Books Bar Михаил Иванов и публицист и сооснователь «Фаланстера» Борис Куприянов. В 14:00 создатель «Диалогов» Николай Солодников и переводчик Виктор Голышев расскажут про трудности адаптаций романов на русском языке. Завершатся встречи в 16:00 – кинокритик Михаил Трофименков обсудит с замглавного редактора журнала «Сеанс» Василием Степановым Голливуд 1920-х.
28 июля
11:00
День ВМФ (28 июля) начнется с парада кораблей во главе с «Полтавой», продолжится концертом на Дворцовой площади с участием групп Markscheider Kunst, «Сурганова и Оркестр», «СерьГа», «Чайф», а также Александра Розенбаума, военных оркестров Таиланда и Вьетнама, «Хора Турецкого» и «SOPRANO». Закончится праздник салютом.
28-29 июля
28 и 29 июля на улицах города пройдет спектакль-экскурсия по мотивам повести «Старуха» и дневников Даниила Хармса — «Хармс. Погружение. Маршрут №2». Автор постановки – Степан Пектеев. Как обещают организаторы, первая часть планируется в формате лекции-медиаинсталляции, посвященной контексту творчества Хармса. Во второй части зрители примут участие в сенситивном перформансе. Подробности здесь.
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