Эксперты: общественные пространства благоустроят Петербург и решат проблему несанкционированных свалок
Небольшие общественные пространства в каждом районе города позволят благоустроить Петербург. По мнению экспертов, на запущенных территориях можно разбить парки, что также станет решением проблемы образования стихийных несанкционированных свалок.
В мае этого года врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что комфортный город — одно из четырех стратегических направлений в развитии и «авральный подход решения вопросов» в этой области неприемлем. В связи с этим расходы на благоустройство возросли в два раза и составили 4 миллиона рублей, выделенных из городского бюджета.
По мнению члена комитета по урбанистике, градостроительству и архитектуре РГУД, члена правления Союза архитекторов Петербурга Олега Манова, большое значение для комфортной жизни петербуржцев имеет появление общественных пространств районного масштаба. При строительстве необходимо ориентироваться на мнение самих горожан, как должен выглядеть сквер, парк или площадка для культурных событий.
«Интересный проект, реализованный на деньги частного инвестора — «Севкабель Порт». Это и музыкальные фестивали, и ресторанные истории. Все это можно воплотить, причем не обязательно на деньги администрации. Власти необходимо заложить потенциал участка, а дальше частные компании могут реализовать на нем свои программы. Но важно, чтобы потенциал заложил именно город», — считает архитектор.
Заместитель главы Администрации Невского округа Павел Коньков напомнил о реализации проекта по обустройству Ивановского карьера — там благоустроят прибрежную территорию и организуют условия для развития водного спорта. «Сейчас губернатор обратил внимание на этот проект, здесь будет создаваться хорошая зона для отдыха, выделят финансирование. У нас появится еще одна благоустроенная территория, которая очень хорошо вписывается в зону комфортного жилья», — отметил он.
В свою очередь депутат муниципального округа «Остров Декабристов» Борис Стратюк рассказал о планах привести в порядок устье реки Смоленки, за сохранение территории которого активно боролись петербуржцы. «Устье Смоленки сейчас представляет собой запущенную территорию: там жарят шашлыки, бросают одноразовую посуду, оставляют много мусора. Но проблема решится, когда произойдет благоустройство. Как только парк сделают, там будут чистота и порядок. А сейчас там, действительно, все находится в плохом состоянии», — рассказал депутат.
Напомним, в конце февраля Законодательное собрание Петербурга включило парк в устье реки Смоленки на Васильевском острове в список зеленых насаждений города. Активисты отвоевывали его у застройщиков несколько лет — выходили на пикеты против застройки территории парка, направляли коллективные письма и требовали внести парк в данный список.
В начале мая администрация Петербурга заявила, что не собирается расторгать договор аренды территории парка на набережной реки Смоленки и отменять договоренности с застройщиками, планирующими размещение апарт-отелей. Однако Куйбышевский районный суд удовлетворил требования активистов, которые заявляли о необходимости признать незаконными разрешения на строительство гостиничного проекта. Позже Смольный расторг договор с застройщиком парка.
На 8-ой линии Васильевского острова, 25 уже этой осенью открывается новое общественное пространство «Линии». На шести этажах здания расположатся коворкинг, фуд-маркет, магазины локальных дизайнеров, бьюти-станции, образовательный кластер, спортивная секция и пассаж. А еще в городе началась реконструкция набережной реки Карповки. К 2022 году на всей территории вдоль реки должна появиться прогулочная зона с участками для отдыха, площадками для маломобильных людей, новые опоры освещения.
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