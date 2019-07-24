Эксперты: общественные пространства благоустроят Петербург и решат проблему несанкционированных свалок

Небольшие общественные пространства в каждом районе города позволят благоустроить Петербург. По мнению экспертов, на запущенных территориях можно разбить парки, что также станет решением проблемы образования стихийных несанкционированных свалок.

В мае этого года врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что комфортный город — одно из четырех стратегических направлений в развитии и «авральный подход решения вопросов» в этой области неприемлем. В связи с этим расходы на благоустройство возросли в два раза и составили 4 миллиона рублей, выделенных из городского бюджета.

По мнению члена комитета по урбанистике, градостроительству и архитектуре РГУД, члена правления Союза архитекторов Петербурга Олега Манова, большое значение для комфортной жизни петербуржцев имеет появление общественных пространств районного масштаба. При строительстве необходимо ориентироваться на мнение самих горожан, как должен выглядеть сквер, парк или площадка для культурных событий.

«Интересный проект, реализованный на деньги частного инвестора — «Севкабель Порт». Это и музыкальные фестивали, и ресторанные истории. Все это можно воплотить, причем не обязательно на деньги администрации. Власти необходимо заложить потенциал участка, а дальше частные компании могут реализовать на нем свои программы. Но важно, чтобы потенциал заложил именно город», — считает архитектор.