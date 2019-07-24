Петербургские рестораторы провели первый воркшоп, посвященный концепции преобразования улицы Рубинштейна

23 июля петербургские рестораторы провели первый воркшоп, посвященный обсуждению концепции преобразования улицы Рубинштейна. Управляющие 17 заведений на «главной ресторанной» готовы к конструктивному диалогу с жителями и заявляют о необходимости «мира на этой улице». «Ведь как-то уживаются торговые, ресторанные бизнесы, туристы и жильцы на эстетичных европейских улицах?», — отметил управляющий ресторана «Фартук» Никита Михайлов.

Как рассказала «Собака.ru» организатор воркшопа жительница улицы и девелопер Ася Козлова, рестораторы единогласно выступают за совместное с жильцами решение вопросов преобразования и комфортного соседства на улице Рубинштейна. Участники воркшопа высказались за выравнивание проезжей части и тротуаров, необходимое для создания «улицы совмещенного использования», ограничение доступа на улицу автомобилей, а также специального и сервисного транспорта.

Также обсудили вопросы озеленения, организации отдельных мест для загрузки и выгрузки продуктов, остановок такси и появления площадки с зоной отдыха на Пяти углах. Рестораторы также готовы взять на себя обязательства по обеспечению безопасности улицы — силами частных охранных предприятий организовать патрулирование улицы как минимум в пятницу и субботу, когда поток людей на улицу зашкаливает.

Ответственность за гостей рестораторы также возьмут на себя — начнут настоятельно приглашать их внутрь, закрывать двери и окна после 22:00, вызывать излишне шумным гостям такси и «делать со своей стороны все возможное». Для посетителей также планируют организовать отдельные зоны для курения, которые расположат в отдалении от окон жилых домов.