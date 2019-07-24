Петербургские рестораторы провели первый воркшоп, посвященный концепции преобразования улицы Рубинштейна
23 июля петербургские рестораторы провели первый воркшоп, посвященный обсуждению концепции преобразования улицы Рубинштейна. Управляющие 17 заведений на «главной ресторанной» готовы к конструктивному диалогу с жителями и заявляют о необходимости «мира на этой улице». «Ведь как-то уживаются торговые, ресторанные бизнесы, туристы и жильцы на эстетичных европейских улицах?», — отметил управляющий ресторана «Фартук» Никита Михайлов.
Как рассказала «Собака.ru» организатор воркшопа жительница улицы и девелопер Ася Козлова, рестораторы единогласно выступают за совместное с жильцами решение вопросов преобразования и комфортного соседства на улице Рубинштейна. Участники воркшопа высказались за выравнивание проезжей части и тротуаров, необходимое для создания «улицы совмещенного использования», ограничение доступа на улицу автомобилей, а также специального и сервисного транспорта.
Также обсудили вопросы озеленения, организации отдельных мест для загрузки и выгрузки продуктов, остановок такси и появления площадки с зоной отдыха на Пяти углах. Рестораторы также готовы взять на себя обязательства по обеспечению безопасности улицы — силами частных охранных предприятий организовать патрулирование улицы как минимум в пятницу и субботу, когда поток людей на улицу зашкаливает.
Ответственность за гостей рестораторы также возьмут на себя — начнут настоятельно приглашать их внутрь, закрывать двери и окна после 22:00, вызывать излишне шумным гостям такси и «делать со своей стороны все возможное». Для посетителей также планируют организовать отдельные зоны для курения, которые расположат в отдалении от окон жилых домов.
Рестораторы также выразили готовность разработать правила и тарифы пользования общедомовым имуществом, речь о которых заходила и ранее. «Уже сегодня можно сделать существенный вклад в решение вопросов, если обратить самое пристальное внимание правоохранителей на обеспечение общественного порядка, а также нарушения установленных правил парковки», — сказал управляющий ресторана «О’Куба» Игорь Чирцов.
«Воркшоп позволил обнаружить общие точки и вопросы, над которыми сообществу рестораторов еще предстоит работать. Например, почти все собравшиеся не поддержали ограничение времени работы предприятий, в соответствии с »законом о тишине». Пока не выработаны способы «урезонить» недобросовестных владельцев заведений. Нужен диалог с собственниками помещений, которые аппетитами к ставкам «выживают» менее рентабельные функции. Нужна юридически-правовая форма организации общественных инициатив — охраны, уборки снега. Например, фонд улицы. Но главный результат — положено начало конструктивной работы над решением вопросов Рубинштейна», — рассказала о итогах собрания Ася Козлова.
Напомним, ранее арендаторы помещений на улице Рубинштейна предложили мировую жителям главной ресторанной улицы Петербурга — они готовы платить за пользование общедомовым имуществом и отогнать курильщиков от окон. Особо агрессивных посетителей предлагается выдворять с улицы при помощи вмешательства полиции и охраны. Однако петербуржцы продолжают настаивать на своем — а именно избавиться от всего шума.
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