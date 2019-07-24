Администрация петербургского метрополитена отказалась от альтернативной карты станций из-за лишней информации

Позиция петербургского метрополитена — использовать ту схему, которая будет информировать исключительно о том, как добраться до места назначения. «Схема одна, и на ней есть информация именно о передвижении. Позиция метрополитена — использовать ту схему, которая удобна для перемещения пассажиров, где видны не реки, каналы и парки, а станции, которые могут привести из точки А в точку Б», — заявили в ведомстве.

При этом сотрудники администрации похвалили работу и отметили, что, «безусловно, каждое творчество — это очень хорошо, и оно может применяться и использоваться пассажирами и горожанами». «Более подробная информация — о городских постройках или о том, где находятся музеи, — это уже дополнительные данные. Они имеют место быть, и это очень здорово, что пассажиры и жители нашего города принимают активное участие в информировании», — добавили они.

Напомним, ранее дизайнеры Егор Попов и Сергей Чикин создали альтернативную схему петербургского метрополитена. По их словам, это «первая в истории города красивая» карта подземки — с обозначением рек и каналов, названиями островов и общественными пространствами. Однако петербуржцы быстро нашли изъяны. Так, горожан не устроил цвет веток метрополитена, неудобное изображение станций с пересадками, а пунктирные обозначения Васильевского острова и Петроградской стороны, по их мнению, «перегружают карту».