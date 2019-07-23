Краеведы объединения «Гэнгъ» очистят декоративную облицовку в арке дома на Петроградской

Краеведы объединения «Гэнгъ», ставшие в этом году лауреатами премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» , совместно с петербуржцами проведут очередную акцию по спасению архитектурных деталей. В этот раз чище станет облицовка в арке доходного дома Глазунова на улице Всеволода Вишневского, 5 — ее избавят от слоя пыли и грязи, граффити, подтеков масляной краски и следов побелки.

Доходный дом Глазунова на улице Всеволода Вишневского, 5 в Петроградском районе 1912 года постройки — тогда арку лицевого корпуса украсили фасадной плиткой-кабанчиком зеленого и темно-бордового цветов. Яркий глянцевый декор за столетие потускнел, обзавелся слоем пыли и грязи, а в некоторых местах был «украшен» граффити, подтеками масляной краски и следами побелки.

Краеведы объединения «Гэнгъ» проведут акцию 28 июля — в этом им помогут волонтеры, а сама помывка по традиции пройдет в рамках совместного с «Газпром нефть» проекта «Пора парадных». Для того, чтобы принять участие, необходимо записаться в комментариях.