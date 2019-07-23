Краеведы объединения «Гэнгъ» очистят декоративную облицовку в арке дома на Петроградской
Краеведы объединения «Гэнгъ», ставшие в этом году лауреатами премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга», совместно с петербуржцами проведут очередную акцию по спасению архитектурных деталей. В этот раз чище станет облицовка в арке доходного дома Глазунова на улице Всеволода Вишневского, 5 — ее избавят от слоя пыли и грязи, граффити, подтеков масляной краски и следов побелки.
Доходный дом Глазунова на улице Всеволода Вишневского, 5 в Петроградском районе 1912 года постройки — тогда арку лицевого корпуса украсили фасадной плиткой-кабанчиком зеленого и темно-бордового цветов. Яркий глянцевый декор за столетие потускнел, обзавелся слоем пыли и грязи, а в некоторых местах был «украшен» граффити, подтеками масляной краски и следами побелки.
Краеведы объединения «Гэнгъ» проведут акцию 28 июля — в этом им помогут волонтеры, а сама помывка по традиции пройдет в рамках совместного с «Газпром нефть» проекта «Пора парадных». Для того, чтобы принять участие, необходимо записаться в комментариях.
Напомним, петербургские краеведы объединились в проект «Гэнгъ» и, как настоящие супергерои, приводят в порядок архитектурные детали в парадных домов старого фонда. Чище уже стали майоликовые панно на Камской улице, уникальная печь немецкого завода Мэйсен на 10-Советской улице, настенная плитка в доходном доме Бернштейна, несколько уникальных майоликовых панно в доходном доме Смоленского кладбища на 17-й линии Васильевского острова, а также парадная с деревянными панелями на 2-Советской.
20 мая краеведы провели работы по очистке финской печи начала 20 века в парадной дома на улице Жуковского — ее не раз обливали краской различных цветов, а несколько лет назад лишили центральных фасадных изразцов с узорами. «Гэнгъ» совместно с волонтерами «Газпромнефть-Региональные продажи» запускают проект «Пора парадных». До конца года будет проведено более десятка акций по очистке уникальных архитектурных деталей в парадных Петербурга.
31 мая краеведы под чутким руководством специалиста по восстановлению деревянных исторических конструкций закрепили деревянные панели в доме Бернштейна. Недавно участники объединения «Гэнгъ» выкупили из комиссионки витражи начала 20 века — их 10 лет считали пропавшими. 30 июня краеведы очистили витражи и печь в парадной доходного дома Степнова на 9-й Советской улице, 11, построенного в 1906 году. Архитектурные детали печи избавили от толстого стоя пыли, а цветные узорчатые стекла — от следов масляной краски. Редакция «Собака.ru» публикует фотоотчет проделанной работы.
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