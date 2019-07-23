Между Петербургом и Москвой продолжается строительство платной трассы М-11. Скоростная магистраль примет первых автомобилистов уже в этом году , в связи с чем «Автодор» запустил официальный конкурс на название. Петербуржцы предлагают свои варианты — от гордо звучащего «Две столицы», «Золотая» и «Златоглавая» до оригинального «За шавермой/За шаурмой» и «Маруся».

Федеральный трассы в России находятся под номерами и имеют такие названия, как «Беларусь», «Дон», «Урал», «Холмогоры», «Балтия», «Россия», «Волга» и другие. К выбору имени новой скоростной магистрали петербуржцы подходят серьезно — они предлагают назвать трассу, например, «Империя», «Златоглавая», «Две столицы», «Центральная магистраль».

Однако встречаются и оригинальные варианты. «От бордюра до поребрика», «От подъезда до парадной», «За шавермой/За шаурмой» и даже «Платная Россия». Однако такие варианты «Автодор» тактично отвергает. «Мы внимательно следим за тем, какие варианты вы присылаете в качестве названия трассы М-11. Среди них есть интересные и необычные. Например, «За шавермой/За шаурмой». Представьте, сколько сложностей возникнет во время презентаций на других языках! Так что, увы, но этот вариант из гонки выбывает», — пишут представители компании на своей странице в Facebook.

Напомним, на новой трассе, которая будет начинаться у МКАД и заканчиваться у Кольцевой автодороги в Петербурге, построят от двух до пяти полос в каждую сторону. Автомобили смогут двигаться с расчетной скоростью до 150 километров в час, а стоимость проезда по всей дороге составит около двух тысяч рублей. Дорога между двумя столицами займет около пяти с половиной часов. Там уже установили первые в России криозаправки со сжиженным природным газом — в первую очередь они покроют нужды большегрузов.