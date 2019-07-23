Креативщики московского дизайн-бюро Артема Горбунова, дизайнеры Егор Попов и Сергей Чикин, создали альтернативную схему петербургского метрополитена. По их словам, это «первая в истории города красивая» карта подземки — с обозначением рек и каналов, названиями островов и общественными пространствами.

Дизайнеры предлагают властям города использовать новую карту метрополитена взамен существующей. На схеме изображены не только станции подземки, переходы, трансферы до Пулкова и вокзалы, но и реки, каналы, острова, главные парки, общественные пространства, места с возможным ночным проездом в выходные и праздники.

Однако петербуржцы быстро нашли изъяны. Так, горожан не устроил цвет веток метрополитена — привычная «красная» от «Девяткино» до «Проспекта ветеранов» окрасилась в оранжевый, а соответственно «оранжевая» ветка от «Спасской» до «Улицы Дыбенко» превратилась в желтую.

«Мы тут, в Питере, привыкли станции цветами называть, а вы нам перекрасили красную и оранжевую. Вспоминаю вашу же лекцию про метро Берлина, где они несколько лет меняли карту, чтобы приготовить ее к открытию новых станций, чтобы не путать людей», — обратилась петербурженка к арт-директору проекта Илье Бирману.

Также горожане отмечают неудобное изображение станций с пересадками — «они производят впечатление, что это совершенно разные станции и между ними надо перемещаться по верху». Кроме того, на карте не нашли Московский парк Победы и парк 300-летия Санкт-Петербурга, а пунктирные обозначения Васильевского острова и Петроградской стороны забраковали — по мнению петербуржцев, они «перегружают карту».

Напомним, ранее «Яндекс» выпустил альтернативную карту петербургской подземки. В интерактивном режиме на ней показаны главные «центры притяжения» горожан возле каждой станции. Так, на Горьковскую приезжают ради крейсера «Аврора» и зоопарка, на Восстания — за шоппингом в «Галерею», на Выборгскую для того, чтобы заняться своим здоровьем, а тройник Спасская-Садовая-Сенная стал настоящей меккой бюджетных торговых центров.